Theaterstuk ‘Calendar Girls’ strikt als topcast zeven bekende actrices én één bekende man

De cast van het legendarische én op ware gebeurtenissen gebaseerde theaterstuk ‘Calendar Girls’ is bekend gemaakt bij Mooy in Antwerpen: Ann Van den Broeck, Sandrine André, Greet Rouffaer, Katrien De Becker, Katja Retsin, Veerle Malschaert, Mieke Bouve en Johan Terryn. Regisseur Katelijne Verbeke kijkt al uit naar de samenwerking: “Met dit team mag ik in het theater een prachtig, menselijk en bijzonder herkenbaar verhaal vertellen. Met een lach en een traan.“

De cast. © PADI/OBI

Net zoals in de film, wordt er ook in het theater een kalender gerealiseerd. Backstage Producties schenkt de opbrengst van deze kalender aan Stichting Tegen Kanker. “We kennen allemaal wel iemand die getroffen werd door deze ziekte. Ongeveer 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen krijgen kanker voor hun 75ste, men verwacht dat die aantallen de komende jaren nog steeds stijgen, onder meer door de vergrijzing. Reden te meer dat sensibilisering over kanker en kankeronderzoek, zoals gesteund door verenigingen als Stichting Tegen Kanker, hoog op de agenda moeten blijven staan. “, motiveert producent James Cooke deze keuze. (PADI)

Vanaf vrijdag 21 april tot en met zondag 14 mei. Info en tickets: www.backstage-producties.be.