Theater Elckerlyc zette zijn deuren open voor een exclusieve preview van ‘De show van m’n leven’ van Jan Van Dyke

Het was niemand minder dan Kobe Van Herwegen die de aanwezigen mocht welkom heten. Aansluitend kregen ze een aaneenschakeling van hoogtepunten te zien uit de voorstelling ‘Jan Van Dyke – De show van m’n leven’, die op 27 mei in première zal gaan. De aanwezigen werden getrakteerd op deze unieke preview door Kobe Van Herwegen, Patrick Onzia, Franky Boy, Goele De Raedt, Sofie, de Lou Roman band en uiteraard… Jan Van Dyke zelf! Deze laatste werd door producent Dirk Van Vooren dan weer getrakteerd op een feestelijke verjaardagstaart.

Jan, die internationale successen boekte in showtempels zoals het ‘Lido’ in Parijs en ‘Sporting Club Monte Carlo’, nodigt u deze keer uit in ‘Theater Elckerlyc’ in Antwerpen voor deze unieke jubileumshow. Hij laat zich van z’n meest uitbundige kant zien in hilarische sketches en spectaculaire visuele acts, en zingt liedjes, begeleid door de Lou Roman band, waarmee hij iedereen zal ontroeren en meenemen in een terugblik op zijn carrière. Samen met Kobe Van Herwegen, Patrick Onzia, Franky Boy, Goele De Raedt en zijn favoriete zangeres Sofie maakt Jan er een feestelijke show van. Bekende typetjes en onovertroffen sketches zoals ‘Tommeke’ en de ‘Mexico-act’ kunnen en zullen niet ontbreken in deze jubileumshow. En wie weet is de befaamde strandstoel er ook weer bij…

Jan Van Dyke en iedereen die meewerkt aan zijn show. © PADI/Daniël

Voel u van harte welkom bij Jan Van Dyke, die u uitnodigt voor “de show van z’n leven”! (PADI)

Dé feesttaart! © PADI/Daniël

Van vrijdag 27 mei tot en met zondag 12 juni. Locatie: Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 in Antwerpen. Tickets: www.elckerlyc.be – 070 69 10 02 (max. 0,30 euro/minuut)