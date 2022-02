The Sensations brengen twee nieuwe leden mee naar show in Rhodesgoed in Kachtem

Op woensdagavond 9 februari treden The Sensations uit Oostkamp op in het Rhodesgoed in Kachtem. Tijdens de show van ruim één uur brengen ze diverse nummers, terwijl er ook twee nieuwe leden deel uitmaken van de groep. Wie in het Rhodesgoed present is, zal voor de allereerste keer kennis kunnen maken met de twee nieuwe gezichten van de groep.

Vooraleer The Sensations optreden, kunnen de ingeschrevenen heerlijk tafelen. Vanaf 18.30 uur wordt iedereen verwacht. Het voorgerecht bestaat uit gegratineerde zeevruchten. Het hoofdgerecht is varkenshaasje met rode wijnsaus en frietjes. Omstreeks 21 uur wordt er als dessert een ijstaartje met mangosorbet aangeboden. Rond 21.45 uur is er het optreden van The Sensations. “We brengen één uurtje show met ook onze twee nieuwe leden erbij. We zorgen voor ambiance, glitter en een beetje humor. We hebben wat nummers van de voorbije vijf jaar herwerkt. Natuurlijk zorgen we ook voor nieuwe kostumering”, zegt Wesley namens The Sensations. Niet enkel Wesley, Joachim en Tiky Bajo treden op, maar ook de twee nieuwe leden May B en Billy Jean. Eind deze maand doet Billy zelfs mee aan de Miss Travestie-wedstrijd in ons land.

The Sensations. © PADI/Daniël

De groep begint met de song ‘Alcazar’, het nummer van Eurosong uit 2004. May B brengt ‘It all coming back’. Met ‘Zeg eens jongen’ zorgen ze voor een ode aan Paul Severs, die heel bekend werd met zijn song ‘Zeg eens meisje’. Er staan ook songs van Anastacia en Natalia op het programma. The Sensations sluiten af met ‘Let The Sun Shine’.

Wie inschrijft, moet ter plaatse wel een Covid Safe Ticket kunnen tonen. Breng dus de juiste QR-code mee op je smartphone of op papier. Aan tafel mag het mondmasker af tijdens de maaltijd. Wie naar het toilet gaat, doet het mondmasker terug aan. Van zodra het optreden begint, moet het mondmasker bij de aanwezigen terug aan, omdat de artiesten zonder mondmasker optreden. (PADI)

Aanwezig zijn kost 55 euro, inclusief maaltijd. Info en inschrijvingen via www.rhodesgoed.be, 051 32 02 20.