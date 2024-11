The Levellers kwamen, zagen én veroverden een volle AB in Brussel

Vorig jaar bestond de band The Levellers reeds 35 jaar. Ondanks hun muzikale leeftijd blijven ze in trek. Ook de AB in Brussel kan erover meespreken, want in een mum van tijd was hun optreden uitverkocht.

The Levellers werd opgericht in 1988. Drie jaar later volgde hun doorbraak met hun album ‘Levelling The Land’.Tot op vandaag komen uit die plaat toch wel hun grootste hits voort, en die speelden ze ook enthousiast in Brussel. The Levellers zijn best wel sterk akoestisch, maar als ze hun electrische gitaren inpluggen is het toch wel meer een feestje, en dat gaat prima rechtstaand (lees: dansend en zingend) in een concertzaal zoals de AB in Brussel. We zagen ze een paar keer op festivals in Brussel, maar het doet toch plezier om ze eens aan het werk te zien in een volwaardige concertset. Dynamiek, dat typeert ze vooral in hun live optredens, er zit serieus wat vaart in, heerlijk om die mannen na zovele jaren nog altijd bezig te zien. Ze worden wel wat ouder natuurlijk, maar dat is maar uiterlijk, in hun hart zijn ze niet veranderd: spelen met passie, met een boodschap naar de wereld dat de samenleving beter kan, en beter moet. Hun teksten zijn duidelijk een boodschap, en ze investeren hun leven en muziek om de wereld wakker te houden van wat er zich afspeelt in de wereld, Dit klagen ze aan, hopend dat toch enkele mensen luisteren en er iets mee doen.

Volgend jaar plannen ze een akoestische tournee. Hopelijk komen ze ook terug naar België. Hou het in de gaten want het zal snel uitverkocht zijn, en dit mag je toch wel niet missen. Er komt ook nog een live DVD uit, dus de mannen zitten niet stil. Vorig jaar vierden ze hun 35 jaar bestaan, dit jaar bestaat hun eigen festival in Engeland 20 jaar, en volgend jaar doen ze dus gewoon voort. Dat ze nog maar lang voortdoen en laten we voor altijd onthouden van hen: ‘There’s only one way of life, and that’s your own’. (PADI & Sandro)