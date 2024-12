Taart ter gelegenheid van eerste jubileum kerstshow ‘Samson & Marie’ in het Studio 100 Theater in De Panne

Het is al vijf jaar geleden dat Marie Verhulst uit een grote geschenkdoos tevoorschijn kwam, waarmee Studio 100 liet weten dat de opvolger – in dat geval de opvolgster – van ‘Samson & Gert’ bekend was. Het werd niemand minder dan Marie Verhulst, de dochter van de Samson-bezieler Gert Verhulst, die na méér dan 30 jaar afscheid nam van ‘zijn Samson’.

Tijdens de première van de nieuwe kerstshow ‘Circus’ zagen we terug alle ingrediënten die er telkens in zo’n show zitten, namelijk veel muziek, een kinderkoor, ballet, een prachtig decor, formidabele verlichting, een leuk verhaal en natuurlijk ook de aanwezigheid van Samson, Marie, de burgemeester, bakkerin Florentine en brandweerman Bill. De Studio 100-shows én dus ook deze kerstshow is en blijft een wondermooie voorstelling van zo’n anderhalf uur voor jong en oud. Inderdaad, de jeugd zingt enthousiast mee, maar ook ouderen zingen mee. Mama/papa’s die opgroeiden met Samson & Marie komen nu terug kijken met de kinderen. Ook opa’s/oma’s vinden de weg met de kleinkinderen.

Vijf jaar ‘Samson & Marie’ werd gevierd met feestgebak. © PADI

Op het einde van de première verscheen CEO Anja Van Mensel op het podium. “Dit is de 32ste kerstshow van ‘Samson & Gert’. Het is mooi om Marie hier nu te zien schitteren. Exact vijf jaar geleden zocht Samson een ander baasje. We begonnen eraan met een bang hart.” De CEO benadrukte dat Marie het heel goed doet. Ze beloofde dat Studio 100 nog vele jaren zo’n shows zal brengen voor de huidige generatie en later voor hun kinderen en de kleinkinderen. Marie glunderde en zei: “Ik wil langer het baasje blijven van Samson, dan Gert.” (PADI)

Een stevige knuffel tussen Marie en Anja Van Mensel. © PADI

De ‘Samson & Gert’-kerstshow is te zien in het Studio 100 Theater in De Panne. In het voorjaar van 2025 toeren ze ook met ‘Circus’ in Nederland. Tickets en info: www.studio100.com/circus .