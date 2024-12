‘T.C. Arno’ brengt hommage aan Arno in Kursaal Oostende

In het voorjaar van 2025 is rockicoon Arno zo’n drie jaar van ons heen. Zijn muzikale nalatenschap blijft echter bestaan. En zijn nummers vinden nog steeds ingang bij talloze toehoorders. Op vrijdag 19 april brengt T.C. Arno een hommage aan Arno, in Kursaal Oostende.

Op 23 april 2025 zal het exact 3 jaar zijn dat Oostende zijn grootste rockicoon Arno verloor. In de week ervoor, op zaterdag 19 april 2025, vindt daarom een eerbetoon plaats aan het muzikale werk van Arno en T.C. Matic. Muziek die vooral, zoals destijds bij Arno zelf, live tot zijn recht komt. ‘T.C. Arno’ zijn zes gepassioneerde en ervaren muzikanten staken de koppen bij elkaar, met als doel via stevige concerten de muziek van Arno te laten verder leven. Geen betere plek dan het Kursaal… in zijn Oostende. Hij kwam er ontzettend vaak om concerten te zien, maar natuurlijk ook om op het podium te staan. Hij vierde er zijn 70ste verjaardag , en twee jaar later gaf hij er enkele afscheidsconcerten. ‘T.C. Arno’ werd getipt door Serge Feys aan organisator Show-time als een waardige band en vertolkers van de muziek van Arno. (PADI)

Tickets en info voor het concert op vrijdag 19 april 2025 in Kursaal Oostende via www.show-time.be.