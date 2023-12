Sven De Ridder Company gaat ‘Allo Allo’ achterna en keert 80 jaar terug in de tijd met ‘Coiffeur van het verzet’

Hoewel er ons nog een heel kalenderjaar 2024 staat te wachten, blikt de Sven De Ridder Company al vooruit naar de zomer van 2025. Dat jaar is het immers 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog zijn einde kende en dat vonden scenaristen Sven De Ridder en Brik Van Dyck, net als mede-eigenaar Marc Punt, de ideale gelegenheid om de Britse collega’s van ‘Allo Allo’ achterna te gaan en in die zomer in Play Zuid halt te houden met een gloednieuwe komedie die de titel ‘Coiffeur van het verzet’ kreeg. Het stuk werd dinsdagochtend voorgesteld aan de voet van het Antwerpse museum MAS.

Er zou dinsdag iets groots worden aangekondigd dat nog niet echt gebeurd is in België en na de bekendmaking van het nieuws, moeten we toegeven dat we een nieuwbakken Vlaamse komedie rond de Tweede Wereldoorlog nog niet echt te zien hebben gekregen. Natuurlijk kunnen we al enkele jaren niet om de Studio 100-spektakelmusicals ’14-18’ en ’40-45’ heen, maar een billenkletser van Vlaams formaat is toch andere koek. “De Britse reeks ‘Allo Allo’ is inderdaad een perfect vergelijkingspunt en het ultieme bewijs dat het kan, iets zwaars als de Tweede Wereldoorlog vermengen met humor”, vindt Sven De Ridder. Maar het verhaal heeft voor hem nog een andere betekenis. “Het is licht gebaseerd op een waargebeurd verhaal van mijn familie. Mijn ene overgrootvader was in die periode kapper in Hoboken en hield toen drie Joodse kinderen verborgen. Hij is daar wonderwel in geslaagd en voor mij is hij daarom een beetje mijn held. Aan de andere kant had je mijn andere grootvader, ook een held voor mij, die verzetsstrijder was. En die twee dingen gecombineerd gaf de leuke titel ‘Coiffeur van het verzet’ aan het stuk. En in dat stuk speel ik als kapper eigenlijk de rol van mijn grootvader, terwijl Céline Verbeeck bij ons haar wederoptreden maakt als mijn dochter. Wat dus in de realiteit mijn grootmoeder was.”

Peter Van de Velde speelt een collaborateur. © PADI/Tom

Nieuw voor de Sven De Ridder Company is dat ze in die zomer met zijn achten het podium zullen delen en zoveel volk stond er nooit samen op een podium met hen. Bij ‘Weekend Cowboys’ telden we in de zomer van vorig jaar zeven acteurs, maar nu doen ze er zelfs eentje bij. En de fans krijgen tijdens dat stuk zelfs een ware ‘Nachtwacht’-reünie. Zo zullen uit die jeugdreeks niet alleen Sven De Ridder en Céline Verbeeck op de planken staan, maar ook Louis Thyssen én Peter Van de Velde. En wie kan je voor een oorlogsverhaal de dag van vandaag beter vragen dan ervaringsdeskundige Van de Velde? “Toen Sven mij enkele maanden geleden belde om het idee uit te leggen, dacht ik aanvankelijk ‘Alweer een oorlog?’, maar gelukkig zal het ditmaal niet het verhaal van de oorlog zelf zijn dat verteld wordt, maar van zijn overgrootouders. Hoe ze het precies gaan aanpakken en welke kwinkslagen ze in het verhaal zullen steken, dat weet ik nog niet. Maar het vertrouwen in Brik en Sven is zo groot dat ik weet dat zij dat als geen ander zullen kunnen”, maakt de acteur duidelijk. “Mijn rol zal een collaborateur zijn en dat is iets wat me ook wel aanspreekt. Het moet heus niet altijd een sergeant zijn zoals in ’14-18’ en ik ben ook blij dat ik nog eens in een kleinere zaal kan spelen. Na vijf jaar Studio 100 Pop-up Theater in Puurs, ben je het bijna zo gewoon om elke keer voor 1.700 toeschouwers te spelen, dat het fijn wordt om nog eens voor een beperkter publiek te spelen. Hoewel Play Zuid plaats biedt aan 600 aanwezigen en ook niet zó heel klein is. Maar ook het gegeven comedy vind ik fijn. Dat is het moeilijkste genre dat er bestaat en dat was voor mij ontzettend lang geleden dat ik dat nog eens heb mogen doen. En in Antwerpen spelen, én in het Antwerps zelf. Dat is ook een welgekomen afwisseling tussen de verschillende musicals en mijn rol als Piet Piraat door.” Voor Van de Velde zal Play Zuid ongetwijfeld warme herinneringen oproepen. In diezelfde zaal kreeg hij in 2007 – toen de zaal nog gewoon Zuiderkroon heette – immers de musicalprijs voor beste mannelijke bijrol overhandigd voor zijn rol als Lumière in de musical ‘Belle & Het Beest’.

Sven De Ridder. © PADI/Tom

Twee andere nieuwigheden voor de Company zijn dan weer de komst van acteur Ludwig Hendrickx en de verhuizing naar Play Zuid. “Er zullen in 2025 verbouwingswerken plaatsvinden in Theater Elckerlyc en dat noopte ons tot het zoeken van een nieuwe locatie voor die zomer. Play Zuid is in zijn nieuwe hoedanigheid een nieuwe speler op de markt die ook theater brengt en daar wilden we gebruik van maken. Het feit dat het een iets kleinere zaal is, maar ook niet al té klein, maakte dat we het een ideale uitwijklocatie vonden voor ons”, legt De Ridder uit. “En qua cast worden we in dat stuk nog vervolledigd door Jasmine Jaspers, Peter Thyssen, mijn partner-in-crime Brik Van Dyck en voor het eerst bij ons inderdaad Ludwig Hendrickx. Die laatste is misschien niet zo’n voor de hand liggende naam, maar hij is een geweldig acteur! Ik mocht met hem niet alleen samenwerken in #LikeMe, maar ook in de film ‘Torpedo’. Daar speelde hij trouwens ook al een Duitse militair en dat klopte perfect in het plaatje van hetgeen wij zochten. We zochten een typische ‘bad guy’, iemand die er redelijk gevaarlijk uitziet. En daar is Ludwig de ideale man voor. Hoewel hij eigenlijk een ongelooflijk lieve man is en heel zacht van inborst.” (PADI & Tom)

‘Coiffeur van het verzet’ zal van 17 juli tot en met 17 augustus 2025 spelen in Play Zuid in Antwerpen. De voorstelling gaat voorlopig niet op reis en houdt tot dusver ook niet halt in onze provincie. Tickets zijn vanaf 15 december al te bestellen via www.svenderiddercompany.be.