Studio 100 kondigt vanaf 6 augustus verhuis ‘musical 40-45’ aan naar witte doek

Gisteren beleefde de groots opgezette spektakel-musical 40-45 onder massale belangstelling zijn allerlaatste voorstelling in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Na meer dan vier jaar en meer dan 750.000 bezoekers kwam er een definitief einde aan de meest succesvolle Vlaamse musical ooit! Onder aanvoering van hoofdrolspelers Jonas Van Geel en Jelle Cleymans werd de zaal voor de laatste keer in vervoering gebracht door de muziek van Will Tura en Steve Willaert. Het is duidelijk dat 40-45 de geschiedenisboeken zal ingaan als een absolute mijlpaal voor het genre in ons land. Maar er is goed nieuws! Want vanaf 6 augustus keert de voorstelling terug naar het witte doek.

Na jaren voorbereiding was het op 8 oktober 2018 eindelijk zover: de wereldpremière van de spektakel-musical 40-45. Het werd een wereldpremière in de letterlijke én figuurlijke betekenis van het woord. Naast spectaculaire scènes met heel wat special effects, werd het publiek ook geraakt met muziek en pakkende beelden die naar de keel grepen. Het ongeziene technisch concept met rijdende tribunes en het geluid via individuele hoofdtelefoons zorgden ervoor dat alle toeschouwers op een unieke manier meegezogen worden in het verhaal. Om dit grootse concept te kunnen huisvesten bouwde Studio 100 in Puurs een Pop-up theater, helemaal op maat van deze voorstelling. Op alle vlakken is 40-45 dan ook een uitzonderlijke productie geworden. Gert Verhulst, bezieler: “ik ben zo ontzettend fier op wat we met 40-45 hebben kunnen neerzetten. Deze bijzondere productie heeft op alle vlakken mijn stoutste dromen en verwachtingen ruimschoots overtroffen. Deze voorstelling is sowieso één van de grootste hoogtepunten uit de geschiedenis van Studio 100.”

De cast. © PADI/Christophe

Na afloop van de laatste voorstelling nam CEO Anja Van Mensel het woord. Zij bedankte de cast en de vele medewerkers die doorheen al die jaren steeds het beste van zichzelf hebben gegeven om het publiek dag na dag een uitzonderlijke ervaring te bezorgen. Daarna vielen heel wat leden van cast & crew elkaar in de armen voor het definitieve afscheid van een bijzondere periode in hun leven.

Jelle & Jonas, die de rol van de twee broers spelen. © PADI/Christophe

Na meer dan 750.000 bezoekers in het Studio 100 Pop-up Theater verwelkomd te hebben, is deze iconische voorstelling vanaf 6 augustus ook op het witte doek te bewonderen. Samen met Kinepolis brengt Studio 100 de spektakel-musical 40-45 deze zomer naar de bioscoop. Een speciale captatie loodst je door deze magische voorstelling en zorgt ervoor dat je het verhaal minstens even intens beleeft. Vanuit de cinemazaal zit je immers altijd op de eerste rij en krijg je de acteurs heel close in beeld. Tickets zijn vanaf maandag beschikbaar via www.kinepolis.be. Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group: ‘Studio 100 heeft met 40-45 een ‘must see’ musical afgeleverd die potentieel heeft voor een tweede leven in onze zalen. Door 40-45 op te nemen in de programmatie van onze Vlaamse bioscopen, geven we iedereen de kans om deze unieke Belgische productie gezien te hebben. Als Kinepolis streven we ernaar een zo breed mogelijk aanbod te hebben, waarbij het filmaanbod voortdurend wordt aangevuld met onder meer concerten, ballet- en operavoorstellingen. Niet vanuit de ambitie om de live experience te evenaren, wel om op een laagdrempelige manier ‘the next best thing’ aan te bieden” (PADI)

Minster-President Jan Jambon was ook van de partij. © PADI/Christophe

Ook Luc Alloo kwam een kijkje nemen. © PADI/Christophe