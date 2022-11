Studio 100 brengt Les Misérables opnieuw naar Vlaanderen

De legende is terug! Want in het najaar van 2023 brengt Studio 100 de succesmusical Les Misérables terug naar Vlaanderen. Het gaat om Cameron Mackintosh’s spectaculaire, eigentijdse versie van Boublil en Schönbergs succesmusical Les Misérables. In de cast vinden we sterke namen als Jonas Van Geel, Ianthe Tavernier en Nordin De Moor, die deze legendarische productie tot leven zullen brengen. De Vlaamse première is voorzien voor 15 oktober 2023 in Stadsschouwburg Antwerpen, nadien zal de voorstelling ook nog te zien zijn in Capitole Gent.

Ondertussen is het al bijna 25 jaar geleden dat deze epische musical voor het eerst in ons land te zien was in de Antwerpse stadsschouwburg. Het was de eerste grote succesmusical in Vlaanderen en betekende zowat de doorbraak van het genre bij het grote publiek. Voor deze nieuwe productie van Les Misérables gaat Studio 100 een nauwe samenwerking aan met De Graaf & Cornelissen Entertainment en Van Lambaart Entertainment.

Voor deze productie werd een cast samengesteld met de beste namen uit de lage landen: een combinatie van sterke Nederlandse acteurs aangevuld met Vlaamse namen. Zo geeft Nordin De Moor gestalte aan inspecteur Javert en zien we Ianthe Tavernier als Eponine die mag schitteren met het beklijvende solonummer “On my own” (Heel alleen). Jonas Van Geel speelt de rol van Thénardier, een herbergier met een discutabele reputatie.

Gert Verhulst: “Ik ben bijzonder blij en trots dat we Les Misérables terug naar Vlaanderen kunnen halen. Het is één van mijn favoriete musicals en ik kijk er dan ook bijzonder hard naar uit. Met Jonas Van Geel, Ianthe Tavernier en Nordin De Moor zijn we er in ieder geval in geslaagd om een ijzersterkte Vlaamse cast samen te stellen die dit meesterwerk weer tot leven kan brengen.”

Het verhaal: Frankrijk iin een tijd van onrust, armoede en oneerlijkheid. Na 19 jaar gevangenschap lijkt Jean Valjean zijn vrijheid tegemoet te gaan. Javert helpt hem uit de droom en laat hem weten aan welke voorwaarden hij de rest van zijn leven moet voldoen. Om hieraan te ontsnappen verscheurt Jean Valjean zijn vrijlatingsbrief en neemt een nieuwe identiteit aan. Door de jaren heen bewijst hij een goed persoon te zijn en probeert hij zijn verleden achter zich te laten. Lukt het Jean Valjean om uit handen te blijven van de geobserdeerde Javert, die hem koste wat kost wil bestraffen voor het breken met de voorwaarden? (PADI)

Les Misérables vanaf 15 oktober 2023 te zien in Stadsschouwburg Antwerpen en Capitole Gent. Tickets en info: www.lesmiserables.live