Sinterklaas is vertrokken, daar is dus de Sven De Ridder Company weer met hun kerststuk!

Gezelligheid troef in Antwerpen, want vrijdag opende naar goede gewoonte de Kerstmarkt in de Koekenstad. Glühwein, braadworsten, jenever, het was allemaal aanwezig. En als even traditiegetrouw, trapt dan ook de Sven De Ridder Company hun kerststuk af in de Rode Zaal van het Fakkeltheater, amper enkele meters verder dan het imposante stadhuis. Ditmaal staat ‘Christmas Comeback’ op de planken, een stuk over een ooit gesplitte boysband uit de jaren negentig, die door een toevalstreffer weer herenigd worden. Ditmaal wordt Sven De Ridder geflankeerd door Gunther Levi, Jasmine Jaspers, Leen Dendievel en Ivan Pecnik, die – zo viel ook al bij ons te lezen – de moeilijke taak kreeg om voor de allereerste keer sinds het begin van een stuk de recent overleden Brik Van Dyck op te volgen.

“Een ontlading op veel gebieden”, dat is hoe Sven De Ridder zijn gevoel na afloop omschreef. “Het is een intense maand geweest met veel repeteren, waarin ik absoluut mijn goede vriend en sparring partner Brik enorm gemist heb. Vooral in de zin dat er van zijn kant geen feedback of ideeën meer kwamen, wat voorheen wel zo was. Al had hij wel nog Ivan uitgekozen om de rol van Glenn te vertolken en dat heeft Ivan ook schitterend gedaan. Hij heeft hem zeker mooi geëerd en voelt het gegeven comedy zo goed aan, dat hij ook met de juiste ideeën afkwam om het geheel nog sterker te maken. Maar ook met de andere castleden Gunther Levi, Jasmine Jaspers en Leen Dendievel ben ik zeer blij. Want dat is een heel toffe ploeg en na amper een week samen te repeteren, wisten we al dat dit weleens zou kunnen werken. Als je dan na afloop die reacties ziet, met minutenlange staande ovaties en een even lang durend oorverdovend applaus… dan zijn er bijna geen woorden om dat gevoel te beschrijven. Ik vat het graag samen als een voorstelling in de vorm van een pralinedoos. Eentje met verschillende smaakjes. Zoals die van de lach, die van de traan en van zoveel meer emoties.” Toch is mede-oprichter Brik Van Dyck nog niet helemaal verdwenen uit het straatbeeld. Letterlijk dan, want in tegenstelling tot de affiches van de volgende stukken ‘Wakers van de wijk’ en ‘Coiffeur van het verzet’, werd Briks foto op die van ‘Christmas Comeback’ niet vervangen. Enkel bovenaan werd zijn naam wel vervangen door die van Ivan. “Dat is een bewuste keuze en die hebben we uiteraard ook met Ivan doorgesproken. Eerst en vooral waren we zeer tevreden over de visual en anderzijds was Brik ook een geweldig fan van onze kerstproducties die we in het Fakkeltheater mochten spelen. De andere voorstellingen zijn wat verder weg, maar we vonden het mooi om er hem op deze manier nog bij te hebben en hem ook nog in de hele stad in beeld te brengen.”

© PADI/Johan

In ’Christmas Comeback’ komen Garry Jacobs (Sven De Ridder) en Guusje Schoenmaekers (Jasmine Jaspers) logeren in de prachtige ‘Michael Jackson Suite’. Een kamer gelegen in het hotel waar hotelmedewerkster Helène Dumoulin (Leen Dendievel) te pas en te onpas de deur platloopt. In suite zijn nog eens drie kamers en een sauna aangebracht. En terwijl Garry zich alvast opmaakt in de ‘Dangerous’-kamer, neemt wat later Glenn Pellekens (Ivan Pecnik) zijn intrek in de ‘Bad’-kamer. De laatste kamer, u raadt het al, ‘Thriller’, wordt dan weer ingenomen door Gino Verrezen (Gunther Levi). Garry, Glenn en Gino ruiken al snel onraad als ze vermoeden dat de drie voormalige leden van het ooit zo succesvolle G-string niet zomaar op een kerstavond bij elkaar zijn gebracht in een hotel. En dat hebben ze goed geraden, want Guusje heeft zichzelf immers tot manager van de groep gebombardeerd en is vastbesloten om de carrière van de heren nieuw leven in te blazen. Hoewel Glenn niet echt extra centen nodig heeft, want hij heeft nog ergens een harde schijf liggen met een fortuin aan Bitcoins… als hij zich tenminste ooit nog eens het wachtwoord voor de geest kan halen. En een boysband, dat vraagt om nieuwe muziek. Volgens het scenario van de hand van Guusje, in realiteit van die van Sven De Ridder zelf. “Klopt helemaal. Ik heb de songs samen met Steven Vergauwen geschreven, de man van Joyce Beullens. Geen toevallige keuze, trouwens, want Steven maakte voor ons in het verleden ook al de nummers van ‘Weekend Cowboys’ en ‘Christmas Fire’. Ik ben met het idee, de tekst en de melodie tot bij hem gegaan en samen zijn we er dan aan de slag gegaan om ervan te maken wat het nu is geworden.”

© Dieter

Nu we het toch over eerdere producties hebben. Ook Jasmine Jaspers’ rol Guusje Schoenmaekers deed ons bij momenten erg hard terugdenken aan het personage Fleur Faes dat dezelfde actrice vorig jaar al speelde in ‘Aangespoeld’. “Ook nu mag ik weer een Limburgse spelen, dat heb je goed opgemerkt. Dat is eigenlijk na de lezing gekomen”, vertelt Jasmine. “Toen kwam Sven naar mij met de melding dat Marc Punt en hij beslist hadden om me net zoals vorig jaar Limburgs te laten spreken, wat ook een beetje mijn tweede taal is. Het idee daarachter was dat het karakter van mijn personage daardoor naar de mensen toe automatisch liever werd dan wanneer ik het in het Antwerps of het Algemeen Nederlands zou spelen. En eigenlijk hadden ze ergens wel een punt. Want een strenge Limburger zoals nu, wekt nog altijd de nodige sympathie op. Al was Fleur destijds iets trager in haar Limburgs, terwijl er bij Guusje wel wat meer schwung in zit.”

© Dieter

Zoals dat hoort, blikken we graag ook voort naar het volgend stuk van de Sven De Ridder Company en daarvoor komt opnieuw een provinciegenote het gezelschap vervoegen: de Nieuwpoortse Charline Catrysse. “Een West-Vlaamse furie, daar kijk ik nu al naar uit”, is De Ridder duidelijk. “Het stuk zelf zal zich afspelen in een week, een zogeheten vogelwijk, waar behoorlijk wat rare vogels wonen. Als daar dan dingen gebeuren die zo mogelijk nog raarder zijn dan de inwoners zelf, besluiten ze het heft in eigen handen te nemen en een soort buurtwacht op te richten.” Dat stuk krijgt de titel ‘Wakers van de wijk’ en zal vanaf 27 februari te zien zijn in Theater Elckerlyc in Antwerpen. En goed nieuws voor de West-Vlaamse fans, want in het najaar van 2025 zal het ook op reis gaan. “Nog niet alle data liggen vast, dus er is zeker nog ruimte voor West-Vlaamse culturele centra die ons eens graag over de vloer krijgen. Maar natuurlijk komen we naar goede gewoonte ook langs in ons getrouwe Izegem. Wanneer dat precies zal zijn, kan ik dus nog niet vertellen, maar dát we komen is een zekerheid!” (PADI & Tom)

Tickets en info over ‘Christmas Comeback’ en alle andere stukken zijn te vinden via http://www.svenderiddercompany.be/.