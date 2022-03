‘Singin’ In The Rain’ op het Donkmeer in Berlare, mét regen zelfs op een zomerse dag

Daphne Wellens, Hilde Vanwesepoel en Nordin De Moor schitteren deze zomer naast Michiel De Meyer in de musical ‘Singin’ In The Rain’. Deze namiddag maakte Festivaria inderdaad de hoofdcast bekend van dit zomerse openluchtspektakel op het Donkmeer in Berlare. En hét grootste nieuws? Zelfs bij zomerse temperaturen zal het wel degelijk regenen tijdens de voorstelling. Momenteel is de organisatie al bezig met dat allemaal uit te testen, maar wie aanwezig zal zijn – ongeacht de hoge zomerse temperatuur en de heldere hemel – zal wel degelijk regen tevoorschijn zien komen.

In de zomer van 2022 wordt het Donkmeer in Berlare de setting voor een legendarisch musicalspektakel ‘Singin’ In The Rain’. Regisseur Bruno Van Heystraeten stelde vandaag zijn creatieve team en de hoofdcast voor aan de verzamelde pers. Naast Michiel De Meyer zullen Daphne Wellens (recent nog te zien op Netflix in de serie Keizersvrouwen en als Violet in de ‘Streamz originals’-reeks F*** You Very Very Much’), Hilde Van Wesepoel (bij het grote publiek vooral bekend als Linda in de VTM-serie Familie) en Nordin De Moor (Vlaamse musicalster in o.m. Chaplin, Titanic The Musical en binnenkort ook in Charlie & The Chocolate Factory) de gigantische scène van deze openluchtmusical van Festivaria onveilig maken. Bruno Van Heystraeten vertelde ook iets meer over het concept van de musical en liet Marnik Baert toelichten hoe de scène en het decor er zullen uitzien.

De cast met de creatieve medewerkers. © PADI/Daniël

Festivaria is niet aan zijn proefstuk toe, en brengt om de twee jaar een groots musicalspektakel tot leven op het Donkmeer. De laatste editie in 2019 met ‘Titanic, The Musical’ was al uitverkocht voor de voorstelling in première ging. De reden is niet ver te zoeken. Dit wil het publiek niet missen… Festivaria pakt steeds uit met een schitterend decor, de mooiste kostuums, een spetterende hoofdcast en 100 personen op de scène. Achter de scène mag men ook nog eens rekenen op dubbel zoveel vrijwillige handen.

Michiel en Nordin. © PADI/Daniël

‘Singin’ In The Rain’ zorgde voor méér dan 400 voorstellingen op Broadway. Nu is deze voorstelling eindelijk te zien in Vlaanderen als openluchtspektakel. Van 19 augustus tot 3 september neemt Festivaria je mee naar het swingende Hollywood van de jaren twintig. Maak kennis met Don Lockwood en Lina Lamont, twee supersterren van de stomme film. Volgens de studio een dolverliefd koppel, gewoon goeie vrienden, volgens Don. Ze spelen de ene succesproductie na de andere. Tot de geluidsfilm z’n intrede doet. Diva Lina blijkt een vreselijke stem te hebben. Kathy Selden – het échte lief van Don – mag haar in het grootste geheim dubben. De jaloezie stijgt ten top. Kan Lina het hart van Don alsnog veroveren? Blijft ze een vedette of valt ze live door de mand? Singin’ in the Rain is gekroond tot beste muziekfilm ooit. De live musicalbewerking van de film is dan ook een feest voor het oog en het oor. (PADI)

Michiel in actie. © PADI/Daniël

Van 19 augustus tot 3 september op het Donkmeer in Berlare. Een productie van Festivaria. Info en tickets: www.festivaria.eu.