Showteam Are U Famous beleefde al schitterende momenten én kijkt uit naar wondermooi 2023

In september 2015 zag het showteam Are U Famous het levenslicht in Duffel. De start van de dansschool én het showballet kwam er op een heel speciale manier, namelijk na de 50ste operatie aan een hersentumor van Wim Verhaert. Hij besloot een gebouw aan te kopen en helemaal in te richten naar een dansschool om zo de droom van zijn vrouw Sandy Saeys en dochter Amber waar te maken. Sinds 2016 is de familie Verhaert de trotse eigenaars van een eigen dansstudio in Duffel, met prachtige zalen en accommodatie. In 2019 zette Are U Famous met zijn 75 leden de deuren open voor iedereen, waarbij ze een hobbyschool begonnen waar iedereen welkom is zonder auditie. In de voorbije jaren verzorgde het showteam de choreografie voor heel wat internationale en nationale artiesten.

Hoe evolueerde deze dansgroep?

Amber: “Aangezien veel dansscholen eerst starten met een hobbyteam en daarna pas een showteam beginnen, heeft Are U Famous een atypische weg gekozen. Er is heel bewust voor gekozen om te starten als een showteam en om direct kwaliteit te leveren op elk podium, groot of klein. Om dit te bereiken moeten wij als team steeds blijven groeien en mee evolueren.”

Wat zijn de hoogtepunten uit die voorbije jaren?

Lander Letens: “Doorheen de jaren haalden we al mooie projecten binnen. In 2018 stonden Amber Verhaert (Artistiek Directeur) en ikzelf (Dance Captain) in de finale van YAGP (de grootste ballet wedstrijd in de wereld), waardoor ze mochten optreden in Lincoln Center in New York. Daarnaast stond ons team 3 keer in Disneyland Parijs met onze eigen show, en wonnen we vorig jaar maar liefst 5 bekers op de internationale danswedstrijd in Barcelona. We behaalde een tweede plaats voor Jazz en Latin. Daarnaast haalde we nog derde plaats voor Modern Choreografie, Ethnische dans en hiphop. In 2017 dansten een 20-tal dansers van Are U Famous de grote opening van de finale wedstrijd tussen de Boston Celtics vs LA Lakers in TD Garden te Boston. Lotto Arena, Vorst Nationaal en Sportpaleis zijn trouwens ook geen onbekend terreinen voor ons.”

Lander én Amber, de twee drijvende krachten achter Are U Famous. © PADI/Daniël

Bij welke bekende mensen stonden jullie al allemaal op het podium?

Lander: “Onze Artistiek Directeur Amber Verhaert heeft mee opgetreden samen met Justin Bieber. Daarnaast werkten wij al verschillende keren met artiesten zoals: 2Fabiola, Frans Bauer, Ferry Corsten, Christoff, Margriet Hermans, Koen Crucke, Wim Soutaer, Kathleen Aerts, Regi Penxten, Lindsay, De Romeo’s, Johan Veugelers, Eveline Cannoot, Celien Hermans en Jo Vally.”

Wat zijn de specialiteiten van deze dansgroep?

Amber: “De grootste troef van Are U Famous is dat we verscheidene dansstijlen aanbieden, zoals hiphop, modern, ballet, latin, showdance, rock ‘n roll,… Dit maakt het voor het publiek en evenementen juist interessant.”

Viel het ook wel eens niet mee? Een fout pasje of iets anders?

Amber: “Doordat elke organisatie ander materiaal heeft, komen we soms wel wat verrassingen tegen op optredens. De vormen van podia, muziekinstallaties, de belichting,… zijn allemaal factoren die soms eens kunnen tegenvallen. Zo moeten we last minute soms aanpassingen maken aan choreografieën. Dat kan soms wel wat hectisch zijn en wat stress met zich meenemen. Maar wij trainen onze dansers, zodat we zeer flexibel kunnen zijn en dit geen invloed heeft op podium.”

© Are U Famous

Er bestaan zoveel dansgroepen. Is Are U Famous een ‘uitschieter’ op dat vlak en waarom?

Amber: “Door onze verschillende ervaringen en de lopende projecten, mogen wij met trots zeggen dat Are U Famous toch wel een ‘uitschieter’ is, zoals u het verwoord. Een van onze grote sterktes is onze flexibiliteit, hard werken en passie voor het vak. Wij geloven dat elk optreden perfect moet zijn, ongeacht of dit voor 10, 100, 1.000 of 10.000 mensen is. Bovendien werkt onze artistiek verantwoordelijk ook hard aan onze choreografieën, zodat deze op een hoog niveau staan en veel choreografische elementen (figuren, timing veranderingen,…) bevatten.”

© Are U Famous

Wat staat er nog eind 2022 en in 2023 op het programma?

Lander: “De grootste optredens in december zullen de grote Vlaamse Schlageravond in Baal en Festival van de Ambiance in Gent zijn. Op 19 maart 2023 staat heel het team in de Lotto Arena tijdens het Vlaams Nationaal Zangfeest. Op 24 juni 2023 organiseren we een eigen show met al onze dansers in Cinema Plaza te Duffel. Het wordt een geweldige show voor jong en oud. Daarnaast hebben we nog vele andere optredens en sommige projecten mogen we jammer genoeg nog niet meedelen. De mensen kunnen altijd onze website, www.areufamous, of onze sociale media in de gaten houden om up to date te blijven.” (PADI)

Website: www.areufamous.be