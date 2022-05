Schoonheidsfoutjes waren verdwenen op tweede grootse show in de Heilige Familiekerk in Brugge

Op vrijdagavond 29 april organiseerde Uilenspiegel Events een tweede grootse showavond in de Heilige Familiekerk in Brugge met o.a. de aanwezigheid van de internationale toppers George McCrae en Johnny Logan.

Wie op vrijdagavond 18 maart op dezelfde locatie aanwezig was, bemerkte dat er nog werk aan de winkel was. Vooral de elektriciteit bleek een groot probleem te zijn, want op regelmatige tijdstippen viel de elektriciteit uit. Zanger Sergio maakte er zelfs een grapje over dat het maar logisch was, want ‘in een kerk uit de middeleeuwen heb je zelfs geen elektriciteit’. De kaarsjes stonden dan nog niet op tafel en ook de optredens bleven wat lang op zich wachten. Wie echter eveneens op de tweede editie present was, moet toegeven dat Zowie, Mon én het team in enkele weken tijd al aardig wat werk hebben verzet. De elektriciteitskast is gloednieuw, waardoor er op geen enkel moment nog een elektriciteitsspanne was. De kaarsjes stonden op tafel en waren aangestoken, waardoor dat voor extra sfeer zorgde. Ook op iedere tafel stond terug een roos. Tijdens de maaltijd was er al een optreden. Men begon dus al om 20.20 uur in plaats van vorige keer om 21.35 uur. Nu mocht Sergio op dat moment het publiek toespreken. Hij zei: “Welkom in de schoonste kerk van Vlaanderen. Het belangrijkste is dat jullie zich hier thuis voelen.” Om 20.24 uur begon het eerste optreden met Michael Angelo, gevolgd door Guy Neve en Leah Bien. Het was rond 22.25 toen George McCrae het podium betrad en omstreeks 23.30 uur begon Johnny Logan aan zijn show. Enkele nummers later zaten er niet veel mensen nog neer op hun stoel. Iedereen genoot van het optreden van Johnny Logan.

Zowie (links) met tussenin George McCrae. © PADI/Daniël

Ochja, dat zouden we bijna vergeten te vermelden: in de kerk werden er al werken uitgevoerd en kwam er al een ‘balkon’ bij, waarop ook genodigden kunnen plaatsnemen. In de toekomst zal Uilenspiegel Events ook nog iets wijzigen bij de aankomst, zodat de mensen niet lang buiten hoeven te staan en wordt het geluid eveneens nog beter afgesteld. Kortom, het wordt iedere keer maar béter én béter in deze Heilige Familiekerk in een organisatie van Uilenspiegel Events. Wil je op de volgende show present zijn. Welkom dan op zondag 15 mei voor een muzikale dag met optredens van Bandit, Leah Bien, Frank Valentino, Jason Bradley, Gregory, Chris Reilhof, Nicolas, Ever-Lynn, Greg én Luc Steeno. (PADI)

Zondag 15 mei: Deuren VIP om 11.30 uur (middagmaal, show, plaatsen vooraan) aan 34 euro. Show vanaf 14.30 uur (deuren open om 13.45 uur) aan 18 euro. Reservatie: wuilenspiegelevents.be/events.