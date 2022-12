‘Schlagertje Vier’ verwelkomde bekende artiesten tijdens namiddagshow in zaal Owla in Brugge

Celien Hermans, Sasha & Davy, Luc Caals en Jo Vally waren present tijdens ‘Schlagertje Vier’ in de namiddagshow in zaal Owla in Brugge.

De aanwezigen genoten van het muzikale gebeuren, terwijl men een kopje koffie of een pintje dronk. Sommige aanwezigen kwamen zelfs uit Lommel en Mechelen. Op zondag 29 januari begint vanaf 14 uur een nieuw ‘Schlagertje Vier’ in zaal Owla in Brugge, met optredens van Jacky Lafon, Yves Segers, Danny Fabry en Corry Konings. Eén ticket kost 25 euro. Een ticket mét gerecht Vlaamse Klassiekers kost 40 euro, inclusief gratis taart en koffie. Info en tickets: www.owlabrugge.be (PADI)

© gsm Nancy

Nancy Timmers uit Lommel tussen Sasha & Davy

Luc Caals © gsm Nancy

Jo Vally en Nancy Timmers © gsm Nancy