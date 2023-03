Saskia Noreilde opent op donderdag 2 maart ‘EleganSa Boutique’ in Dadizele én zangeres Laura Lynn kwam al een kijkje nemen

Op donderdag 2 maart gaan de deuren open van ‘EleganSa Boutique’ in de Meensesteenweg 236 in Dadizele. Het is niet de eerste boutique die Saskia Noreilde opent. Midden augustus 2022 opende ze ‘EleganSa Boutique’ in de Alfons Pieterslaan 55 in Oostende. ‘Bakkersvrouw’ Saskia voelt zich al thuis in de wereld van de mode. “Maar wees gerust, er komt zeker geen derde boutique. Twee is al genoeg”, bekent ze. “Zelfs als onze bakkerij Spillebeen in Oekene verkocht is, zal er geen derde winkel bijkomen.” Net voor de opening van ‘EleganSa Boutique’ in Dadizele kwam zangeres Laura Lynn uit Ardooie even langs. Wat kwam de zangeres daar doen?

Saskia (51) is getrouwd met Tom Spillebeen. Het echtpaar runt al méér dan 30 jaar de bakkerij Spillebeen in de Meensesteenweg 764 in Roeselare (Beitem). Sinds september 2022 staat deze bakkerij te koop. De mama van drie volwassen zonen en de oma van één kleinkind focust zich al een klein jaar op mode, terwijl haar echtgenoot nu al voltijds les geeft in De Lage Kouter in Kortrijk waar hij toekomstige bakkers de kneepjes van het vak aanleert.

Laura Lynn in een kostuum van Mondieux Madame. © PADI/Daniël

Het is echter eerder toevallig dat Saskia begon met een eerste kledingwinkel in Oostende. “Ik heb een grote voorliefde voor de handtassen van Mondieux Madame. De twee zussen werken samen: de ene doet de handtassen, de andere de kledinglijn. Ik zag dat ze iemand zochten. Ik nam contact op en we hadden een goede babbel. Omdat ze constant heen en weer reisden van Italië naar België besloten ze te zoeken naar opvolging. Zo ben ik gestart met Mondieux Madame in Oostende, maar ik gaf er mijn eigen naam ‘EleganSa Boutique’ aan. Nu begin ik met m’n tweede winkel. Waarom? Ik kan niet stil zitten. In Dadizele start ik als pop-up en na één jaar zal ik beslissen. Het is inderdaad niet gemakkelijk in deze sector. De wintersolden waren een flop”, bekent Saskia, die wel veel verkocht in december 2022. “Echt waar, dat is geweten. Ik denk dat het te maken heeft met de crisis. Inderdaad, het zijn moeilijke tijden, maar toch doe ik die uitdaging om nog één winkel erbij te nemen. Het blijft maar prikkelen. Een voordeel van een tweede winkel is dat je kan wisselen van kledij. Je kan iets etaleren in de ene winkel, dan in de andere winkel.”

Laura Lynn draagt een kostuum van Mondieux Madame. © PADI/Daniël

Saskia heeft verschillende merken. “Ik heb een boontje voor Belgische onderneemsters, zoals de handtassen én de kledinglijn van Mondieux Madame. Ik promoot ook de juwelenlijn van Saskia Holvoet. Ik heb een voorliefde voor Italië en dus ging ik daar op zoek naar betaalbare mode. Italië en mode wordt daar geassocieerd met duur, maar dat is niet altijd zo. Mijn merken zijn KIKISIX voor de jongere dames, Kontatto, Kingkong, Motel geisha, maar ook voor volslanke dames zoek ik betaalbare modieuze kledij. Vanaf het najaar verkoop ik ook de collectie van Annelien Corevits en ook het Spaanse merk Lolacasamint.

Het witte vestje is van het Italiaanse merk Kontatto. © PADI/Daniël

“In mijn zaak kunnen alle dames vanaf 18 jaar terecht, zelfs ook grote maten tot maat 50. Italië is moeilijk in de grote maten. Ik probeer exclusieve merken aan te bieden die wel degelijk betaalbaar zijn. Ik verkoop eveneens schoenen waarin de naam van mijn zaak staat, een eigen exclusief merk. Waar ik binnen vijf jaar wil staan? Och, voorlopig is de combinatie met de bakkerij niet gemakkelijk, maar als de bakkerij is verkocht, denk ik toch niet dat er nog een derde winkel zal bijkomen. Oostende en Dadizele is al meer dan genoeg.”

Even poseren in de ruime winkel. © PADI/Daniël

Hoe belangrijk is mode voor je?

Laura Lynn: “Heel belangrijk. Ik sta op een podium en ik moet er deftig uit zien. Thuis ben ik graag leuk gekleed, alhoewel ik tijdens de week meer een training draag, een beetje losse kledij.”

Koop je vaak iets nieuws aan?

Laura Lynn: “Vroeger werd ik gesponsord door BOBO van Tremelo, maar dat is verleden tijd. Ik koop zelf heel veel kledij aan, soms teveel. Ik moet afwisseling hebben en probeer niet twee keer hetzelfde te dragen tijdens een optreden in dezelfde regio. Ik koop geen dure kledij aan. Geen kleedje van 500 à 600 euro. Ik koop goedkopere, leuke maar vooral mooie kledij aan.”

Heb je een voorkeur van kledingwinkel?

Laura Lynn: “Een echte voorkeur niet, maar ik zoek vooral naar iets speciaals alhoewel een leuk bloesje met een mooi rokje ook tof is. Hier hebben ze mooie kostuums voor dames, dat vind ik klasse voor op een podium. Normaal stap ik gewoon een winkel binnen en zie ik iets dat mij aanstaat, dan koop ik het.”

Saskia Noreilde (links) en Laura Lynn. © PADI/Daniël

U hebt toevallig deze nieuwe zaak leren kennen. Wat vind je van het aanbod?

Laura Lynn: “Ik vind het wel speciaal. Saskia verkoopt kleurrijke dingen en dat is prachtig. Ze zoekt ook naar iets anders dat je elders niet kan vinden. Zoals die schoenen met de naam van haar zaak erin verwerkt. Ik deed al enkele kledingstukken van haar zaak aan. Het publiek reageerde er positief op. Er is een verschil tussen hier iets zien hangen en het aantrekken. Je moet het eerst aantrekken en dan valt het altijd nog beter mee.”

Heb je een voorkeur qua kleur?

Laura Lynn: “Vroeger droeg ik vooral zwart, dat was een ramp. Tot mijn mama zei dat ik eens een kleurtje moest aantrekken. Zoals hier dat kostuum met dat paars. Wondermooi hé! Ik opteer soms ook voor glitter en heel veel kleurtjes, maar tijdens feestdagen mag zwart, dat komt mooi uit.”

Schrijf je op wat je aantrekt en wanneer je dat draagt?

Laura Lynn: “Ik schrijf dat niet op. Ik droeg echter wel eens een geel kleedje tijdens een optreden in een feesttent in Riemst en dit met een drietal jaren verschil door corona hé. Toch werd ik ter plaatse erop gewezen dat ik dat de vorige keer ook droeg. Stel je voor, zoveel jaren later. Ik kon door de grond zinken van schaamte, maarja… misschien moet ik het bijhouden maar ik heb méér dan één handvol optredens hé.”

Je werkt nu samen met ‘EleganSa Boutique’. Blij dat de zaakvoerster met je samenwerkt?

Laura Lynn: “Natuurlijk en vooral omdat Saskia ook uit mijn provincie is. Ik kende haar niet, maar we hebben wel een gemeenschappelijke vriendin, namelijk Romy Maertens. Voor Saskia is het leuk dat ik haar kledij promoot, maar voor mezelf is het ook tof omdat ik andere collecties leer kennen zonder dat ik euro’s moet neertellen. Het is voor beiden een win-winsituatie. Saskia kent nu al mijn voorkeur hoor. Ze weet wat ik graag draag.”

Hoe gaat het op muzikaal vlak?

Laura Lynn: “Ik heb een drukke agenda. Ik hoop dat het mag blijven duren. Ik ben bezig met nieuw werk. Begin volgend jaar breng ik bij CNR Records een nieuw album met nieuwe nummers uit. Ik ben dankbaar dat ik verder kan én mag optreden.”

Een bijhorende handtas kan je daar ook verkrijgen. © PADI/Daniël

Ziet je partner Goffrey het zitten om samen een duet uit te brengen, want hij stond lang met Enzo op het podium.

Laura Lynn: “Ik sprak hem daar al over. Hij ziet dat wel zitten, maar hij zei ook dat hij vooraf tijd moet hebben om te repeteren, want voor hem is dat al zolang geleden.” (PADI)

‘EleganSa Boutique’ is tijdens de week open van 12.30 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. Op dinsdag gesloten. Wie het wenst, kan ook privé shoppen. Iemand nodigt uit, EleganSa Soiree zorgt voor de hapjes en de drankjes. Meer info: 0477 41 63 94 – www.elegansa-boutique.be – www.lauralynn.be