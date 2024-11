Sasha & Davy in‘Winter Wonderland’ van Het Witte Paard in Blankenberge: “Géén kerstshow, wél een winterrevue”

Het Witte Paard in Blankenberge pakt altijd uit met muzikale ambiance en adembenemende acts, maar toch heeft elke show een eigen verhaal en een eigen doelpubliek. Daardoor is elke show anders en verrassend. Voor de tweede editie van de winterrevue ‘Winter Wonderland’, die op zaterdag 13 december zijn grote première beleeft, gaat Het Witte Paard een uitdaging aan die ongezien is in de variétéwereld.

Sasha Rosen & Davy Gilles gaan er op een heel persoonlijke en grappige manier vertellen over hun leven en carrière, overgoten met een hele scheut winterse sfeer. Zo waagt Het Witte Paard zich aan de allereerste autobiografische variétéshow, een primeur. In typische revuestijl – vol hilarische humor en milde zelfspot – blikken Sasha & Davy terug op meer dan twintig jaar samen. ‘Het leven is al serieus genoeg, dus hoeven wij dat niet te zijn. We graven door onze herinneringen, en verpakken dat in een unieke variétéshow. ‘Autobiografische variétéshow’ is misschien wat overtrokken, het is vooral een supergevarieerde winterrevue in de allerbeste traditie. Ambiance verzekerd!”, glimlacht Davy. Sasha vult aan: “Het wordt een warme variétéshow vol muzikale hoogtepunten. Grote verhalen en kleine anekdotes vormen een rode draad doorheen een spektakel dat geen moment stilvalt, met ook internationale acrobaten, prachtig mooie danseressen en de fantastische zangstemmen van Anke Goergen, Lissa Lewis en Maarten Cox.”

Het Witte Paard krijgt voor de gelegenheid een winterse aankleding. Producer Ben Van den Keybus en productieleider Martijn Claes benadrukken dat het géén kerstshow is, maar wel een winterrevue: “We verpakken alles in een vrolijke, winterse saus – passend bij de tijd van het jaar – en zorgen zo voor een onvergetelijke ervaring. Kerstmuziek speelt maar een kleine rol in een ontzettend gevarieerd spektakel. Onze missie? Iedereen met een grote glimlach op het gezicht het theater zien verlaten na afloop.”

Davy besluit: "Het mag buiten dan wel koud zijn, binnen in Het Witte Paard brengen we een hartverwarmende show. Nu ik er vaker kom in de wintermaanden, weet ik dat Blankenberge ook in de winter een hele fijne bestemming is. In alle rust langs het strand wandelen, opwarmen bij een chocomelk, even langs de kerstmarkt en in die periode van het jaar is er ook volop parkeergelegenheid. Ik vind het een aanrader"

Er zijn zowel namiddagshows (14.30 uur) als avondshows (20.30 uur), tussen 7 december en 19 januari. Tickets bestel je via www.witte-paard.be of bel 070 250 200.