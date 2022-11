Sandro Adyns uit Oostrozebeke woonde ‘Worlds Collide Tour: Evanescence – Within Temptation’ bij in Paleis 12 in Brussel

In Paleis 12 in Brussel waren er heel wat fans afgezakt voor de ‘Worlds Collide Tour’ met optredens van Evanescence en Within Temptation. Sandro Adyns uit Oostrozebeke was ook erbij en maakte volgend verslag.

“Wat een fantastisch idee: twee bands samen laten toeren die in hetzelfde genre groot geworden zijn. Beide zijn in het symfonische metalgeluid altijd vergeleken omdat beide bands een vrouwelijke zangeres hebben. Terecht trouwens, maar toch wel verschillend in elk hun stijl. Door Covid19 werd dit optreden al vier keer uitgesteld, dus je kon wel stellen dat de fans hier heel hard naar uitkeken!”

“In het voorprogramma nemen ze Veridia mee, een alternatieve Amerikaanse rockband, met jawel, ook een frontvrouw. Deze band moeten we zeker in de gaten houden, we zien ze zeker nog terug op een mainstage in de toekomst. Maandagavond mocht Evanescence daarna starten met een set die hen echt typeert. Amy Lee kan hard gaan, headbangend als een furie, maar ook heel ingetogen de zaal inpakken achter haar piano. Deze combinatie werkte uitstekend in Paleis 12 in Brussel. Ze maakt geregeld contact met het publiek. Ze herinnert ons dankbaar te zijn voor wat we die avond mogen beleven, met de stilte van corona beseft ze dat meer dan ooit. Voor hun grote hit “Use Your Voice” vraagt ze het publiek om een eigen stem te hebben, doen waar je zin in hebt en te luisteren naar anderen. Natuurlijk brengen ze hun bekendste songs “Going Under”, “My Immortal” (kippevelmoment) en “Bring Me To Life”, maar het zijn vooral de duistere pareltjes op piano die imponeren. Hun set was indrukwekkend, kort en krachtig.”

© Sandro

“Na een korte podiumwissel is het aan Within Temptation om hun set te beginnen. Ze hebben er een Amerikaanse toer op zitten in voorprogramma van Iron Maiden! Een band waarvan we weten dat Ruud en Sharon heel erg fan van zijn. Respect! Toch zijn ze enthousiast om terug nog eens in België te spelen. Dat Sharon erg begaan is met de wereld is nog maar eens duidelijk als ze met een grote Oekraïnse vlag het nummer “Raise Your Banner” brengt en vraagt om de aandacht voor deze oorlog niet te laten verslappen. Ze vraagt: “je zou toch ook vechten om je familie te beschermen?” Zo kennen we haar. Voor het ingetogen nummer “All I Need” wordt Sharon op een schommel in de lucht gehesen. Prachtig. Sharon refereert naar haar deelname in “Liefde Voor Muziek”, die ook een donkere periode was waar ze haar vader verloor. Met een spotlight gericht op haar zegt ze dat ze het nummer “Supernova” schreef voor haar vader, met in gedachte naar hem dat ze ok is, dat ze verdergaat. Mooi moment. Daarna dankt ze het Belgisch publiek met het stevige “What Have You Done” om nadien hun nieuwe single “Don’t Pray For Me” te brengen. We worden echt wel benieuwd naar het nieuwe album dat ze aan het maken zijn. Afsluiten doen ze met onmisbare “Ice Queen” en “Mother Earth”.”

“Het zou wel helemaal speciaal zijn mochten Amy en Sharon in elkaars set eens komen meezingen, maar het concept is wel uniek; geen festival, geen alleenstaande show, maar een samensmelting van twee werelden. Een unieke belevenis!” (PADI & Sandro)