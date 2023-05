Sabam huldigt Adamo in aanwezigheid van honderden fans op het podium van Kursaal Oostende

Donderdagavond trad Salvatore Adamo op in Kursaal Oostende. De 79-jarige artiest stond maar liefst 2,5 uur op het podium, zonder pauze.

Na zijn song ‘J’Te Lâche Plus’ gebeurde er onverwacht iéts op het podium. Steven De Keyser, CEO Sabam en ook Zap Mama, kwamen op het podium met een mooi beeldje in de hand. Voor Adamo zal het ook een complete verrassing zijn geweest dat hij van Sabam plots die felbeheerde Award voor zijn hele carrière in ontvangst mocht nemen. “Ik sta hier vanavond omdat we namens de 50.000 auteurs/uitgevers van Sabam gevraagd zijn om je te huldigen. Niet alleen omdat je al méér dan 500 prachtige liederen hebt geschreven, omdat je talrijke platen hebt verkocht, maar vooral omdat je een prachtig mens bent, inspirerend en voor heel veel mensen een voorbeeld”, zegt Steven De Keyser, CEO Sabam, op het podium. “Je werkte samen met een fantastische artieste Marie van Zap Mama en ik vroeg om deze trofee hier aan je te overhandigen.” Adamo bedankte voor die 60 jaar samenwerking en hij was dankbaar voor deze Award in eigen land, een heel belangrijke onderscheiding. Nadien vernamen we nog dat ook al Arno, de fondation Brel én Will Tura deze waardevolle Award kregen. Het is dus wel een unieke erkenning. (PADI)

Hét moment op het podium dat Adamo werd gehuldigd. © PADI/Daniël