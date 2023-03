Roel Vanderstukken voor het eerst samen op de planken met Deerlijkse Lize Feryn: “Zeer gedreven en leergierig persoon”

Al meer dan tien jaar lang is acteur en zanger Roel Vanderstukken niet weg te denken als Benny Coppens in de populaire soap ‘Familie’. Al maakt de vice-winnaar van de allereerste editie van ‘Steracteur/Sterartiest’ ook al graag eens een zijstapje naar het theater. Het is daar dat hij, na een aantal jaar afwezigheid, vanaf donderdag 6 april in de huid mag kruipen van personage Monroe uit de met 38 prijzen bekroonde film ‘The Broken Circle Breakdown’. De rol van Alabama (Elise) is dan weer weggelegd voor de Deerlijkse Lize Feryn, die op dat moment ook meteen haar theaterdebuut mag maken.

Volgens Vanderstukken moet de actrice alvast niet wanhopen. “Lize is naast een enorm lieve en knappe vrouw vooral zeer gedreven, leergierig en heel open en intens in haar spelen”, steekt hij de loftrompet af. “Dat kan je alleen maar in dank omarmen als tegenspeler. We voelden al heel snel dat het klikt en vonden elkaar blindelings in onze visies op de personages en hun verhalen. Ook zelf ben ik vooral blij met deze prachtige rol. Sowieso is terugkeren naar een oude liefde altijd spannend, maar ditmaal krijg ik een rol met vlees aan. Monroe worstelt met zeer herkenbare vraagstukken. Dat zal niet alleen voor mij zo zijn, maar vermoedelijk zal ook het merendeel van de toeschouwers een bondgenoot vinden in hem en zijn gebrul.” Als we de ticketverkoop mogen geloven, waarbij heel wat voorstellingen al volledig tot zo goed als uitverkocht zijn, zullen die toeschouwers ook ruimschoots aanwezig zijn. “Het is goed om vast te stellen dat het publiek stilaan zijn weg terugvindt naar de theaterzaal”, vindt de acteur. Tijdens de voorbije Covid-periode waren het immers zware tijden voor de cultuursector.

‘The Broken Circle Breakdown’ blijft voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met de film uit 2012 waarin Johan Heldenbergh en Veerle Baetens de rol van hun leven speelden en de kijkers vaak tot tranen toe konden bekoren. “Het is best wel grappig dat veel mensen denken dat het stuk er na de film kwam, terwijl het net omgekeerd is gegaan”, weet Roel. Zelf ligt de film bij hem iets verder in het geheugen. “Ik heb de film niet meer herbekeken en ik wil er zo dicht op het maakproces ook van weg blijven. De vertelling verloopt sowieso anders in het theater, maar het zal niet te ontkennen zijn dat het succes van de film zeker zal bijdragen tot de goed gevulde zalen.” Ook aanwezig, net als in de film: een vierkoppig bluegrass-bandje. “Bluegrass is de rode draad doorheen het stuk en de personages hun bestaan. Het stroomt door hun bloed en het is de taal die ze ademen, gezongen en gesproken. Het genre vertaalt vaak zware thema’s in lichtere muzikale vormen. Dat is ook zo in de schriftuur van Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels en dus mocht de muziek ook hier in het stuk zeker niet ontbreken.”

Lize Feryn. © PADI/Tom

In het verhaal wordt banjospeler Monroe (Roel Vanderstukken) verliefd op tattooartieste Alabama (Lize Feryn). Samen krijgen ze een dochter, Maybelle. Rond haar zesde verjaardag krijgt deze helaas af te rekenen met kanker en overlijdt ze. De relatie tussen Monroe en Alabama wordt hierdoor erg op de proef gesteld, maar gelukkig is er de befaamde bluegrass-muziek om het leed zo nu en dan wat te verzachten. Toch belanden ze beiden in een emotionele rollercoaster die zowel acteurs als publiek in tranen zullen brengen. Tijdens de voorstellingen in het Fakkeltheater in Antwerpen, zal de muziek verzorgd worden door bluegrass-band Rawhide. (PADI & Tom)

‘The Broken Circle Breakdown’ speelt van donderdag 6 tot en met zondag 30 april in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater. Tickets en info zijn te vinden via http://www.aufondproducties.be/.