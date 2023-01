Robby Longo zet feestjaar in met nieuwe single ‘Radio’

Robby Longo is zonder twijfel Vlaanderens bekendste countryzanger. Sinds zijn finaleplaats in The Voice van Vlaanderen 2013, waar hij tweede werd, bracht Robby drie hitalbums uit. Ook werd hij genomineerd voor tal van muziekprijzen, waaronder Radio 2 Zomerhit en de MIA’s. In 2023 viert hij 10 jaar carrière met heel wat nieuwe muzikale plannen, waaronder de kersverse single ‘Radio’ en een album dat op het einde van komende zomer zal worden uitgebracht.

Robby Longo is één van de meest succesvolle artiesten uit de Belgische ‘The Voice’-programma’s. Het debuutalbum van Robby, ‘Country Man’, haalde de 1ste plaats van de Ultratop albumcharts en werd met platina bekroond. Ook de opvolgers ‘Take It Easy’ en ‘Nashville’ haalden moeiteloos de Top 10. Met ‘Radio’ zet Robby Longo zijn nieuwe muzikale koers verder, die ingezet werd met ‘Working overtime’, een succesvolle samenwerking met Jan Leyers en Bert Gielen. (PADI)

‘Radio’, de nieuwe single van Robby Longo, kan u beluisteren op alle grote streamingplatformen.