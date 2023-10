Revelatie Sophie Janssens (Peter Pan) en bejubelde Nordin De Moor (Kapitein Haak) pakken hoofdrollen in gloednieuwe Vlaamse familiemusical ‘Peter Pan’

Vanaf 8 december 2024 presenteert Deep Bridge een volledig eigen musicalversie van het tijdloze verhaal van Peter Pan in Antwerpen, Gent en Hasselt. Met de 23-jarige Sophie Janssens als Peter Pan en Nordin De Moor als Kapitein Haak, wist regisseur-schrijver Stany Crets dé revelatie van het huidige theaterseizoen en haar zowat meest bejubelde mannelijke collega van het moment te strikken voor de hoofdrollen. Hoewel de rol van Peter Pan in de originele theaterversie van J.M. Barrie (1904) door een vrouw werd gespeeld en dit later ook een traditie werd in het buitenland, heeft België met Sophie Janssens nu pas z’n eerste vrouwelijke Peter Pan te pakken. Reis vanaf 8 december 2024 mee met Peter Pan naar het magische Neverland.

Deep Bridge tekent al enkele jaren voor een grote familiemusical tijdens de eindejaarsperiode. Van ‘The Sound of Music’ (2021) over ‘Charlie and the Chocolate Factory’ (2022) tot ‘A Christmas Carol’ dat dit seizoen ‘the most wonderful time of the year’ kleurt. Het productiehuis zet die mooie traditie verder in 2024 en maakt een volledig eigen versie van het tijdloze en tot de verbeelding sprekende verhaal van Peter Pan.

Voor de rol van Peter Pan viel de keuze van regisseur-schrijver Stany Crets op de 23-jarige Sophie Janssens uit Willebroek. Stany zag Sophie de voorbije weken letterlijk vanop de eerste rij ontbolsteren naast Ann Van den Broeck in ‘You Are My Sunshine’, de prachtige productie die hij samen met Ann schreef en waarvoor hij de regie deed. Ook pers en publiek spaarden hun lofbetuigingen voor de getalenteerde spring-in-‘t-veld niet en bestempelden Sophie terecht nu al als dé revelatie van het seizoen.

Met mede-Antwerpenaar Nordin De Moor (38) als de gevreesde Kapitein Haak, krijgt Sophie niet enkel een brok ervaring, maar ook zowat de meest bejubelde, mannelijke Vlaamse musicalartiest van het moment naast zich. Nordin speelt momenteel de pannen van het dak in ‘Les Misérables’, maar is voor de Vlaamse musicalfan en zeker bij Deep Bridge al lang geen onbekende meer. Hij werkte zich via tal van ensemblerollen gestaag naar de top van de musicalwereld. Zo zette hij o.a. een memorabele Charlie Chaplin neer in ‘Chaplin, de musical’, schitterde als Brad Majors in ‘De Rocky Horror Show’ en Patsy in ‘Spamalot’, en pakte vorig seizoen iedereen in als de knotsgekke Willy Wonka in ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Ook ‘Peter Pan’ is geen onbekend terrein voor Nordin, want van 2013 tot en met 2017 speelde hij mee in de internationale tour van ‘Peter Pan: The Never Ending Story’ (Smee en Mr. Darling).

Peter Pan is origineel een theaterstuk (‘Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up’) uit 1904 van J.M. Barrie. R”eeds in de originele versie werd de rol van Peter Pan gespeeld door een vrouw, Nina Boucicault. Zij was op dat moment 37 jaar. Een jaar later werd de titelrol op Broadway gespeeld door Maude Adams. Pas in 1911 kwam het boek (‘Peter and Wendy’) uit. In de eerste musicalversie uit 1954 werd de rol gespeeld door Mary Martin en daarna nog door Sandy Duncan en Cathy Rigby. NBC bracht deed in 2014 ‘Peter Pan Live!’ en hierin speelde Allison Williams Peter Pan en Christopher Walken de rol van Kapitein Haak. In België werd deze traditie niet verdergezet en werd Peter Pan gespeeld door mannen: Tom Van Landuyt (NTG, 1998), Mark Tijsmans (2000, Music Hall), Aaron Wade (2006, Music Hall) en Sandor Stürbl (2012, Music Hall). In Nederland houden ze wél iets meer vast aan de traditionele casting, zo speelde bv. Vera Mann in 2001 de titelrol.

“De keuze voor Sophie was na haar knalprestatie in ‘You Are My Sunshine’ eigenlijk een evidente voor ons. Ze bezit een aanstekelijke energie, de nodige speelsheid en vooral een pak talent, alle ingrediënten voor een ijzersterke Peter Pan. Dat ze als meisje een jongen moet spelen, schrikt ons én haar allerminst af. Ook Nordin De Moor als Kapitaan Haak is een keuze voor onversneden musicaltalent. Wij hebben zijn tocht naar de top van de musicalwereld van zeer nabij mogen meemaken en zijn enorm trots op de erkenning en waardering die hem momenteel zeer terecht te beurt valt.” (Deep Bridge).

Reis mee met Peter, de jongen die weigert ouder te worden. Van het magische elfenstof tot opwindende avonturen vol zwaardgevechten. Deze productie omarmt de kracht van verbeelding in al zijn glorie. In het magische universum van Peter Pan is alles mogelijk! Prachtige muziek, kleurrijke kostuums en adembenemende decors maken van ‘Peter Pan’ een onvergetelijke ervaring voor jong en oud. (PADI)

