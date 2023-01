Repetities vriendinnenkomedie ‘Vapeurs 4 – Op safari’ zitten op kruissnelheid

‘Vapeurs 4 – Op safari’ is vanaf 26 januari 2023 voor de eerste keer te zien in Theater Elckerlyc te Antwerpen. De eerste drie edities van het theaterstuk “Vapeurs” waren telkens een schot in de roos. Deze keer zullen de vier hartsvriendinnen de Afrikaanse wildernis onveilig maken. Glamping en een heuse safaritocht ondanks die vervelende vapeurs… De regie is opnieuw in handen van Martin Michel en de teksten zijn van Allard Blom. Niemand minder dan Dirk Van Vooren is spelcoach van dienst.

Caroline Maes, Karin Jacobs, Lulu Aertgeerts en Anne Mie Gils zetten hun beste beentje voor in het hoofdkwartier van het productiehuis in Puurs. Dit onder deskundige leiding van spelcoach én coproducent Dirk Van Vooren. Dirk gaf alvast een positieve stand van zaken over de planning voor de komende weken en de samenwerking met deze vier topactrices: “De voorstelling is een échte feel good komedie. De humor is herkenbaar en dat maakt het zo’n leuke voorstelling voor iedereen. Goed om weten: alle vier de actrices zingen in de voorstelling. Ze hebben ook elk een solo. We repeteren nog een dikke week bij Backstage Producties. Daarna verhuizen we naar Theater Elckerlyc in Antwerpen. We kijken er naar uit om deze heerlijke voorstelling te laten zien aan het publiek.”

Het verhaal: 2023 gaat van start met een splinternieuw avontuur van het vriendinnenclubje ’The Flying Vapeurs’. Eerst hebben ze Bali verkend, daarna stonden ze op de skilatten in Oostenrijk en vorige keer beleefden ze dolle nachten op een cruise. Deze keer trekken ze naar Zuid-Afrika. Een avontuur over zichzelf verliezen in safari’s, wijn proeven en bloedhete overnachtingen in een tent. ‘Vapeurs 4 – Op safari’ is het vierde deel in een reeks van succesvolle vriendinnenkomedies. Stap opnieuw mee in deze hilarische voorstelling rond alle overgangsproblemen waarmee de vrouwen te kampen hebben. En geen nood, je hoeft de vorige belevenissen niet gezien te hebben om hiervan ten volle te kunnen genieten. (PADI)

Vanaf 26 januari in Theater Elckerlyc iu Antwerpen. Tickets en informative: www.backstage-producties.be