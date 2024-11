Preuteleute komt opnieuw met arenashow vol hits naar Oostende: “We spelen tot al de drank op is”

De West-Vlaamse sensatie Preuteleute komt opnieuw met een arenashow boordevol hits naar Oostende. Dat kondigde het West-Vlaamse cultduo vandaag zelf aan. Op zaterdag 10 mei 2025 spelen ze in de COREtec Dôme. Het zal gaan om een muziekoptreden waarbij het duo wordt bijgestaan door gastmuzikanten, die al jaren deel uitmaken van hun band. Hoelang de show duurt? “We spelen tot al de drank op is”, lacht Preuteleute.

We schrijven 15 februari 2020, omstreeks 21.20 uur gaan er duizenden zaklampen, gsm’s en aanstekers de lucht in. De volgepakte arena van Oostende staat in vuur en vlam. Een uur later verlaat het duo van Preuteleute onder begeleiding van een staande ovatie het podium. Het schijnbaar onmogelijke is gebeurd: het cult cabaretduo verkoopt een arena show uit. Twee jaar en een corona-break later, doen beide heren nog gekker. Als eerste Belgische act verkopen ze een Belgisch voetbalstadion uit. Iets wat tot op heden ook nog altijd niet aangedurfd werd door een andere artiest. Op 14 mei 20220 staat Preuteleute te spelen voor een uitverkocht voetbalstadion, namelijk dat van KV Oostende. Iets wat ze bij Comedyshows.be nog altijd onderbelicht vinden. Met hun ‘Greatest tits’ muziekshow lokten ze maar liefst 9.000 fans naar het stadion van KVO.

Tom en Sebastien alias Preuteleute. © PADI

Vandaag zit Preuteleute nog midden in hun theatertournee, die nog loopt tot eind dit jaar. Toch kondigden ze al een gigantische show aan voor volgend jaar. Ze zullen opnieuw de basketarena, de COREtec Dôme, aandoen. Op zaterdag 10 mei 2025 komt Preuteleute met een muziekshow die bulkt van hun hits en klassiekers. In tegenstelling tot de huidige theatertour zal het dus een muziekshow zijn, met extra bandleden en muzikanten. Preuteleute komt terug naar Oostende als liveband, met een karrevracht hits in de (achter)zak, en een missie om een ganse arena te laten meebrullen met ‘Dikke vette’, ‘Gisteren enk me vrouwmens’, Hoelahoep’, ‘Oere’, ‘Bluuf me je fikken van me velo’ en natuurlijk ‘Pakt je zak’. Voor dit unieke live concert zijn er zowel staan- als zitplaatsen, en voor de mensen met honger is er een ‘smikkelen en smullen formule’ waar naast een menu ook een parkeerticket in de prijs zit.

Preuleute tracht altijd een persiflage te maken van wereldbands hun visuals. In het verleden haalden ze al mosterd bij Queen en Rammstein. Dat zal bij dit optreden niet anders zijn, met een idee gekiemd aan de oevers van de Mersey. Voor deze show werd een Beatles ontwerp naar boven gehaald. Op die manier wordt Preuteleute-mania, die er heerst in West-Vlaanderen, ook nog eens in de verf gezet.

Preuteleute en basket – dubbele ambiance

Voor de fans hebben organisator Comedyshows.be en Filou Oostende nog iets speciaal in petto. Fans van Preuteleute kunnen namelijk gratis naar de Europese basketbaltopper van Filou Oostende. Op dinsdag 17 december speelt basketbalclub Filou Oostende de belangrijke Europese wedstrijd tegen het Turkse Petkim Spor. Deze Champions League affiche belooft een bijzonder spannende wedstrijd te worden, die beslist over al dan niet doorstoten naar de volgende ronde. Bij Filou Oostende willen ze er alvast een heksenketel van maken op 17 december en daarom bieden ze de Preuteleute-fans de mogelijkheid om deze wedstrijd gratis bij te wonen voor de eerste 1000 ticketkopers. Met de kortingscode die fans per mail krijgen kan je een gratis ticket bestellen. (PADI & Mervyn)

Info en ticketprijzen via www.comedyshows.be