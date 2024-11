Première ‘BDW Politiek Beest’ in Kinepolis Antwerpen: “Amaai, ik wist niet dat ik zo’n zagenvent was!”

‘BDW Politiek Beest’ ging in première in Kinepolis Antwerpen in aanwezigheid van Bart De Wever, Paul Jambers en de filmcrew. Deze première van de allereerste politieke film genoot een mooie opkomst. Op de rode loper stond er niet alleen veel pers, maar ok veel bekende Vlamingen die stonden te popelen om een glimp van Paul Jambers & Bart De Wever op te vangen. Toen de première in zaal negen voorbij was vroeg Catherine Moerkerke aan Bart De Wever wat hij zelf ervan vond: “Amaai, ik wist niet dat ik zo’n zagenvent was!”. Hij beloofde ook dat hij op niemand van de politieke journalisten zou slaan, zoals in de film méér dan eens naarvoor kwam.

Synopsis: Deze documentaire probeert in het hoofd te kijken van een van de meest markante en intrigerende Belgische politici van de laatste decennia, Bart De Wever. BDW is meer dan een politicus pur sang, hij ademt, ruikt en voelt politiek. De documentaire volgt BDW tijdens de belangrijkste periode in het leven van een politicus, namelijk tijdens de verkiezingen. Tien jaar geleden kreeg Paul Jambers als enige journalist de gelegenheid om, op de dag van de verkiezingen, opnamen te maken van BDW achter de schermen. Hij heeft dit tijdens de daarop volgende 5 verkiezingen weer kunnen doen. Terwijl BDW op de dag van de verkiezingen een rollercoaster van emoties beleeft, wijkt de camera geen moment van zijn zijde. Hij laat zich helemaal gaan, toont zich zoals hij is en maakt een analyse van zichzelf. ‘Een politiek beest ruikt politiek, dat hoeft geen uitleg’ zegt hij. Politiek is zijn leven, alles moet ervoor wijken. De gebeurtenissen worden bekeken door de ogen van BDW, hij is het onderwerp en tegelijkertijd de hoofdrolspeler in een spannend verhaal

Welke bv’s present waren? Dat zie je in onze fotomap net zoals je de aankomst van Paul Jambers en Bart De Wever ziet. Geniet van de foto’s én zéker eens een kijkje gaan nemen naar de bioscoop. ‘BDW Politiek Beest’ is geen saaie politieke bedoening, maar wél een ‘politieke film’ met enige humor erin verweven. (PADI – foto’s Patje)

‘BDW Politiek Beest’ wordt verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD) en is vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen te zien.