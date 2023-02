Pj uit Harelbeke brengt binnenkort zijn derde single ‘Niemand Ter Wereld’ uit

Binnenkort komt er een belangrijke dag voor Pj alias Pieterjan Corselis uit Harelbeke, want dan lanceert hij zijn derde single ‘Niemand Ter Wereld’. In de toekomst hoopt Pj nog méér succes te hebben als zanger en nog méér presentaties te mogen verzorgen.

“In januari 2020 kwam ‘Als Ze Lacht’ uit, net voor de eerste lockdown. De tweede single was er in juni 2022 en kreeg de titel mee ‘Spaar Me Niet’. Dat was praktisch net voor de tweede lockdown die ik helemaal niet had zien aankomen. Mijn derde single heet ‘Niemand Ter Wereld’. De song gaat over een man die zijn vriendin kwijt geraakt. Hij weet niet waar ze naartoe is, maar hij doet er alles aan om ze terug te krijgen omdat hij ongelukkig is en ze niet kwijt wil. Deze single is een cover van het nummer ’80 Millionen’ van de Duitse artiest Max Giesinger. De tekst werd geschreven door Charlotte Therssen, de tekstschrijfster waarmee ik ook voor de vorige twee songs samenwerkte. De strijkers werden ingespeeld door Frank Van Essen, die ooit de arrangementen schreef voor Marco Borsato. De gitaarlijnen werden ingespeeld door Little Chris alias Chris Van Nauw, waarmee ook Sergio samenwerkt. Het was geen goedkope productie, maar ik ben heel tevreden met het resultaat.”

“Nu gaat mijn carrière in stijgende lijn. Vorig jaar kon ik mooie voorprogramma’s doen, waaronder van Dana Winner in het Europacomplex in Brakel en ook enkele van Sergio. Ik focus mij ook op mijn presentatiewerk. Vorig jaar presenteerde ik ‘Harelbeke Schlagert’’. Ik sprak ook alles aan elkaar op ‘Deerlijk Statie Kermis’ op vraag van Ignace Crombé, die toen al met gezondheidsproblemen zat en het zelf aan mij vroeg. Ik ben hem daar nog altijd heel dankbaar voor. Dit jaar presenteer ik op 8 april terug ‘Harelbeke Schlagert’. Dit jaar hoop ik wel méér werk te krijgen als artiest. Ik wil ook kijken om een vierde single uit te brengen. Terug een cover? Daar dacht ik nog niet over na. Mijn eerste single was een cover, de tweede een eigen nummer, nu terug een cover. Wat de vierde wordt, weet ik nog niet. Dat hangt een beetje af van ’t moment zelf.”

Voel je je al thuis in die muziekwereld?

Pj: “Zeker en vast. Dat is mijn leven hé. Ik werk nog altijd als vertegenwoordiger, maar wanneer ik mag optreden of presenteren, dan heb ik daar zo’n goed gevoel bij. Als de mensen zeggen dat ‘ik mijn stiel goed ken’, dan rij ik altijd met een opgewekt gevoel naar huis terug.”

Waar wil je binnen vijf jaar staan?

Pj: “Zover mogelijk als professioneel zanger en presentator, maar de plaatsjes zijn duur. Ik bouw langzaam mijn carrière uit. Ik hoop er toch ooit te geraken. Ik heb een heel goed team achter mij met Lex De Groot en zijn vrouw Suzy van LDG Produkties. Ilse Adams doet alles qua kledij, scènario’s, make-up voor de videoclips.”

Je bent niet de enige Pj in Vlaanderen. Er woont ook nog een rapper Pj in Limburg?

Pj: “Ik breng nu alles op spotify en iTunes uit onder de naam Pj Music. Dat is ook m’n website www.pjmusic.be alsook Facebook- en Instagram-pagina. Maar Pj uit Limburg en ik zullen elkaar niet vaak tegenkomen, want hij is een rapper. Hij brengt een heel andere stijl uit, met respect voor zijn werk.” (PADI)

De single is te downloaden via de grote streamingsplatforms. Info:www.pjmusic.be