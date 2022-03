Phil Kevin brengt op maandagmorgen zijn nieuwe single ‘Als ik het toch niet delen kan met jou’ uit

Een nieuwe workweek, een nieuwe dag én daar is al de eerste nieuwe release, namelijk van Phil Kevin die zingt ‘Als ik het dan toch niet delen kan met jou’.

Het gebeurt totaal onverwacht, het breekt je hart, het doet je vergeten hoe je lacht. Je moet verder zonder die persoon waarmee je een leven lang alles had willen delen. Phil Kevin toont zich van zijn meest gevoelige en tegelijk ook kwetsbare kant in: ‘Als ik het toch niet delen kan met jou’. De zanger pakt uit met een ballade waarin hij mooie herinneringen moet vertalen als een blik in de achteruitkijkspiegel , wetende dat hij verder moet.

Deze single is een wondermooie ballad geworden in een productie van Artsoundstudio’s, Jean Pierre Kerkhofs, en koor. De saxofoon in het nummer raakt je net op die momenten, waarbij de tekst je hart vlijmscherp inkerft, zodat je beseft dat de herinneringen aan vroeger, het enige is wat rest. Het gevoel van het nummer zie je in de bijhorende videclip, een productie van M-Sound Pro, Marc Van Welkenhuyzen. Phil Kevin blijft achter, verslagen, leeg en verward en neemt afscheid van wat ooit zo mooi was. Laat je meenemen in een liefdesverhaal dat helaas zijn einde kent, maar waarbij de muziek zalvend werkt als geen ander. (PADI & ST-Entertaincompany)

De single is te downloaden via alle grote streamingsplatforms.