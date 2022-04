Paljaz alias Elias Smekens praat over ‘Maria’ bij Herbert op MENT TV

Op zondag 24 april kan je tussen 10 en 12 uur Elias Smekens alias Paljaz aan het werk zien en horen vertellen in het programma Herbert op MENT TV.

In 2018 kwam er een song uit van Paljaz, maar dat is al vier jaar geleden. “Inderdaad, dat is al een hele tijd hé. We zaten echter niet stil. We werken al sinds 2018 aan het album, waarin ‘Maria’ kadert. Dat is bijna vier jaar. We werken met toffe muzikanten. Corona kwam er echter ook tussen. Dat was een moeilijke periode, want ook in een studio moet je afstand houden. Zowel mijn songwriter-partner Frederik als ikzelf hebben een eigen opnamestudio, zodat dit toch iets vlotter verliep. Het was echter moeilijker om songs los te laten. Momenteel hebben we tien liedjes waar we achter staan, waar een mooie lijn in steekt, waarmee we een verhaal kunnen vertellen.”

Volgens Paljaz gaat ‘Maria’ over iemand die worstelt met de verering van iets of iemand. “Het kan een liefdesverhaal zijn maar het kan evengoed een man zijn die problemen heeft met drugs, alcohol of slechte dingen doen en zich verliest. Daar gaat het erover. En inderdaad we zijn bezig met een album, maar dat brengen we wellicht pas begin 2023 uit. Momenteel repeteren we vaak met onze band, kwestie van de liveshow vorm te geven. Er liggen ook nummers klaar om te releasen. Het is een wisselwerking. In hoeverre volgen de platformen ons en wat kunnen we releasen? Ik schrijf ook voor andere artiesten. Ik ben bezig voor Bart Buls, Eveline Cannoot. Ik had zelfs al een Waalse hit.” (PADI)