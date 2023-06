PADI SHOW schenkt duotickets weg voor Herbert Verhaeghe én Bandit in Kursaal Oostende

Op zondag 25 juni staan Herbert Verhaeghe en Bandit vanaf 15 uur op het podium van Kursaal Oostende. Ze brengen met hun live band het beste van zichzelf. Het wordt een uniek concert én jij kan erbij zijn!

Beide artiesten voorstellen is overbodig, want ze staan al lang op het podium en ze brachten allebei al heel wat singles en/of cd’s uit. Bandit is dé man van ‘The Line Dance’ van Will Tura én ook bekend omwille van zijn Roy Orbison-repertoire. Herbert Verhaeghe bracht al een cd ‘BijZoNder’ uit, met songs van Jan Keizer van BZN. Zijn recentste nummer is een lied van de Nederlander George Baker…

Bandit © PADI/Daniël

Nog geen plannen voor zondag 25 juni? Dankzij organisator ‘Concertenaanzee/Blueskyconcerts’ mogen we duotickets wegschenken voor dit optreden. Het volstaat van VOOR VRIJDAGAVOND 16 JUNI een mail te sturen naar patrick.depypere@skynet.be, met vermelding van je naam, voornaam, woonplaats, gsm-nummer en mailadres. De winnaars krijgen een persoonlijke mail terug. Check dus goed je mailbox én zeker je spam! (PADI)