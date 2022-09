Ook West-Vlamingen spelen mee in familiemusical van The Singing Factory in Mechelen

Het productiehuis The Singing Factory heeft in de familiemusical ‘Wiet Waterlanders en de Negende Compagnie van Heethoofden’ ook jonge talenten de kans om podiumervaring op te doen.

Naast de meer dan 30 kinderen en jongeren tussen de 7 en 14 jaar die het ensemble vormen en enkele rollen in de hoofdcast vertolken, plaatst The Singing Factory ook de nodige ervaring en een liveband. Hans Peter Janssens (60) is afkomstig van Brugge en speelt mee in de hoofdrollen. Louis Geldof (13) en broertje Leon Geldof (10) uit Oostkamp, én Elise Lagrou (9) uit Wingene zijn te bewonderen in het ensemble. (PADI)

Data en tickets via https://www.singingfactory.be/wietwaterlanders/