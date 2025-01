Ook West-Vlamingen repeteren mee in ‘Kinky Boots’ voor de première in de Arenberg in Antwerpen

De laatste loodjes zijn aangebroken voor de langverwachte Belgische première van Kinky Boots In de grote proefbouwruimte in Schelle wordt er nog hard gewerkt aan de laatste details, terwijl de repetities voor de Tony Award-winnende musical in volle gang zijn. Van 17 tot 26 januari 2025 wordt de Arenberg in Antwerpen het decor voor een sprankelende live-beleving van deze iconische Broadwayhit. De Vlaamse versie van Kinky Boots is geproduceerd door InTeam Producties, die met trots een dynamische productie neerzet met muziek van de legendarische Cyndi Lauper. De musical vertelt het ontroerende en inspirerende verhaal van Charlie en dragqueen Lola, die samen een schoenenfabriek nieuw leven inblazen. Het resultaat is een explosie van muziek, dans en positiviteit, ondersteund door een sterk ensemble van getalenteerde performers.

De mannelijke hoofdrollen van Kinky Boots worden vertolkt door Elindo Avastia en Joppe Dekoker uit Heestert. Elindo, bekend van de Studio 100-serie Ghostrockers, heeft zijn sporen als musicalster al ruimschoots verdiend, met rollen in grote producties in Nederland en Duitsland, waaronder de rol van Lola in de Nederlandse versie van Kinky Boots. ‘Door de coronamaatregelen moesten we de tour helaas vroegtijdig stopzetten. Dit voelt als een herkansing, en ik heb er ontzettend veel zin in’, vertelt Elindo. Joppe Dekoker, die zich eerder liet opmerken in de productie Lelies, maakt zijn debuut in de grote hoofdrol van Charlie. Samen vormen zij een krachtige en inspirerende duo op het podium.

Een toonmoment. © PADI/Patje

Joppe Dekoker uit Heestert. © PADI/Patje

Naast de hoofdrollen brengt Kinky Boots een ensemble van ervaren musicalartiesten en veelbelovende nieuwkomers. De mannenrol wordt verder ingevuld door Tim Saey (uit Beernem) als de macho Don, Hannes Vandersteene als George, Brent Pannier als Harry en Thomas Servranckx (uit Oostende) als Mr. Price. Maar ook de vrouwen staan in Kinky Boots hun mannetje: Oonagh Jacobs speelt de koddige Lauren, Lien Vandenbossche de ambitieuze Nicola, en Charlotte Suijs, Joke Van Robbroeck en Lotte Decraene zetten respectievelijk Pat, Trish en Marge neer. Daarnaast is er natuurlijk de flamboyante groep Angels, de dragqueens uit Lola’s club, die niet alleen het publiek verbluffen met hun uitbundige outfits, maar ook met hun halsbrekende dansmoves. De Angels worden vertolkt door Jens Sauviller, Patrick Sabel, Gregory Langen (uit Gullegem), Michaël De Geyter, Diego Gonzalèz-Clark en Bart Aerts. Het creatieve team achter deze productie wordt geleid door regisseur Niels de Valk en choreograaf Matthew Michel, die samen een dynamische tandem vormen. Het resultaat is een visueel verbluffende en muzikaal meeslepende voorstelling, waarbij het zevenkoppig live orkest o.l.v. Laure Campion de kers op de taart is en de droom van menig musicalproducent. (PADI)

© Patje

© Patje

Vanaf vrijdag 17 januari 2025 kunnen muziekliefhebbers en musicalfans zich onderdompelen in de wereld van Kinky Boots in de Arenberg in Antwerpen. De voorstelling loopt tot 26 januari. Mis deze unieke live-ervaring niet! Tickets: www.aerenberg.be

© Patje

De cast. © PADI/Patje