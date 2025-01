Ook vandaag kan je nog één keer terecht op ‘A Christmas Carol’ in De Spil in Roeselare

Op zaterdag stond Deep Bridge twee keren met ‘A Christmas Carol’ op de affiche van De Spil in Roeselare. Ook vandaag om 14 uur is dezelfde productie nog eens te zien in deze zaal.

Vandaag is het nu winderig en het regent. Geen zin om ergens buiten te stappen? Dan is ‘A Christmas Carol’ de ideale uitstap voor het hele gezin. De cast bestaat uit bekende nationale acteurs en actrices, zoals Lucas Van Den Eynde, Steve De Schepper, Jens Broes, enz. Onze medewerker ging op zaterdag eens langs en schreef het volgend kort verslag neer: “A Christmas Carol’ is een heel mooie musical, die heel mooi werd vertolkt. Dit alles in een prachtig, afwisselend decor en gespeeld door talrijke personages. Hoofdpersonage Lucas Van Den Eynde vertolkt zijn rol op een prachtige manier en zorgt voor een meerwaarde aan het geheel. Er waren natuurlijk heel wat ouders present met kids, maar is dat verhaal wel voor kids onder de twaalf jaar? Misschien wél en zijn de kids al méér op de hoogte over het verhaal rond ‘A Christmas Carol’ dat wij wel denken. Maar het is zeker wel een aanrader als leuke gezinsuitstap.” (PADI & Patje – foto’s Patje)

Zondag 5 januari 2025 om 14 uur in De Spil in Roeselare. Tickets: 35, 45 euro – Info: www.deepbridge.be