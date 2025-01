Ook The Royal Gents en Suzy Marrel zijn present op singlevoorstelling van Mimi in ’t Oranjehof in Zulte

Zaterdag 1 februari is een belangrijke dag voor zangeres Mimi alias Micheline Lacaeyse uit Machelen. Na een moeilijke periode organiseert ze een verjaardagsshow en ook haar muzikale comeback met een singlevoorstelling, getiteld ‘Waar Een Wil Is, Is Een Weg’.

Micheline is afkomstig uit Zwevegem, maar woont nu in Machelen. Ooit zong ze onder de naam Arfe. Na een zware trombose was optreden niet meer mogelijk. Ze vecht al vier jaar tegen een verlamming aan de linkerzijde van haar lichaam. Ze bleef ook revalideren om terug te kunnen stappen en te praten, zodat ze opnieuw op een podium kan staan. Bijna is het zover. De 48-jarige mama van Febe en Arthur brengt haar eerste single ‘Waar Een Wil Is, Is Een Weg’ uit. Dit doet ze tijdens haar verjaardagsshow en comeback op zaterdag 1 februari in feestzaal ’t Oranjehof, Statiestraat 78 in Zulte. Die avond zijn er daar ook optredens van The Royal Gents, Belinda Hemelaar, Suzy Marrel en Ed Stevens Ambidance. De deuren openen om 18 en de show start om 20.30 uur. (PADI)

De diner met show kost 35 euro. Storten op rekeningnummer BE65 3636 2118 3996.