Ook te zien in Brugge, maar wie zijn de andere namen van de hoofdcast in de muscial ‘De 3 Biggetjes’?

Nieuws: de volledige hoofdcast van de musical ‘De 3 Biggetjes’ werd voorgesteld. Michiel De Meyer, Gio Kemper en Louis Thyssen zullen de rollen van de wolven Willy, Waldo en Wuppert spelen. Hun vader, wolf Baltimoor, zal vertolkt worden worden door Peter Thyssen, die trouwens ook in het echte leven de vader van wolf Wuppert ofwel Louis Thyssen is. Walter Baele geeft gestalte aan de sluwe vos Loewie. Het belooft een waar spektakel te worden vol spanning, fantasie en een vleugje romantiek. De 3 Biggetjes gaat in première op 10 februari 2024 en is daarna te zien in de grootste theaters van Vlaanderen én Nederland. Momenteel zijn er al meer dan 90.000 tickets de deur uit. Naast Antwerpen, Gent en Hasselt staat ook al Concertgebouw Brugge op hun planning.

Meteen na de bekendmaking dat de musical in 2024 terugkeert naar Vlaanderen én Nederland, vlogen de tickets de deur uit. Na het enorme succes van de vorige producties in 2003 en 2007, lijkt het erop dat Marthe, Hanne en Julia dit in 2024 nog eens gaan overdoen. Ditmaal in een volledig vernieuwde en groots opgezette versie. Naast K3 zullen ook Marie Verhulst te zien zijn als het konijn Pluisje en Nurlaila Karim als Mama Big. Marthe: “Van de muziek van “De 3 Biggetjes” word je opslag goed gezind! Hanne: “Ik heb echt zoveel zin in dit avontuur! En met deze hoofdcast wordt het zeker en vast een echt feestje!” Julia: “Ik kijk enorm uit naar deze volgende grote stap in mijn nog jonge carrière als lid van K3. Laat die première maar komen!”

Studio 100 heeft een rijke traditie van betoverende familiemusicals, met grote successen zoals Sneeuwwitje, Pinokkio, Doornroosje, De Kleine Zeemeermin, Robin Hood en Alice in Wonderland. In deze nieuwe uitvoering van De 3 Biggetjes kunnen zowel de trouwe fans van het eerste uur als de nieuwe generatie musicalliefhebbers zich verwachten aan een overvloed aan nostalgische momenten. Het mooie verhaal, de iconische kostuums en de kleurrijke decors zullen iedereen weten te betoveren. De première van De 3 Biggetjes staat gepland op 10 februari 2024 en zal daarna te bewonderen zijn in de grootste theaters van zowel Vlaanderen als Nederland. (PADI)

Tickets: www.de3biggetjes.live