Ook op Valentijnsdag waren er opnames van ‘Herbert op Zondag’ bij MENT TV in Mariakerke (Gent)

Op Valentijnsdag mocht Herbert Verhaeghe uit Kuurne bekend volk verwelkomen in de studio van MENT TV voor de opnames van ‘Herbert op Zondag’.

De kersverse Miss België Emilie Vansteenkiste uit Elewijt was van de partij net zoals Marjan Berger, Pj uit Harelbeke, Jacques Sys die kwam praten over zijn nieuw wielerboek ‘Top 1000 van de Beste Wielrenners’, Joren Dumont en broer Sieger Dumont over het ‘Berenlied’. (PADI)

Pj uit Harelbeke © PADI/Daniël

‘Herbert op Zondag’ is iedere zondag van 10 tot 12 uur te zien op MENT TV.

Jacques Sys © PADI/Daniël

Joren en broer Sieger Dumont © PADI/Daniël