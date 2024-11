Ook jonge West-Vlaamse talenten schitteren tijdens toonmoment kindercast ‘Annie, de Musical’ in de balletzaal van Studio 100 in Schelle

Vandaag vond in de repetitieruimte in Schelle het toonmoment plaats van de kindercast voor de musical ‘Annie’, die binnenkort in première gaat. Ouders en familieleden werden uitgenodigd om alvast een glimp op te vangen van het harde werk en de inzet van hun jonge talenten tijdens deze herfstvakantie. Onder leiding van regisseur Jaak Lema en in samenwerking met SPOTZ-ON en Backstage Producties hebben twee teams kinderen zich volledig ingezet om de iconische rollen en scenes van Annie tot leven te brengen. Op dit toonmoment waren ook Nooni Merchier (Bredene), Amelie Delijan (afkomstig uit Menen, woont nu in Gent) en Elise Lagrou (Wingene) present net zoals Saïn Vantomme (afkomstig uit Menen), die de kindercast coacht en begeleidt. De première îs op 18 januari in Theater Elckerlyc in Antwerpen.

Twee verschillende ploegen, en daarmee ook twee Annie’s, worden klaargestoomd voor hun moment in de schijnwerpers. Met zowel zang, dans als acteren wordt de veelzijdigheid van de kinderen volop uitgedaagd, en het resultaat mag er zeker zijn. “Het is een groot plezier om met zo een enthousiaste bende kinderen aan de slag te gaan. Tijdens deze eerste week hebben ze kunnen proeven van wat hen nog te wachten staat en voor ons was het ontdekken hoe ze zouden presteren op het podium. Ik kan iedereen geruststellen: ze zullen knallen!“, zei regisseur Jaak Lema.

Elise Lagrou uit Wingene © PADI/Gilles

De musical Annie, die op 18 januari 2025 in première gaat in Theater Elckerlyc, vertelt het verhaal van het weesmeisje Annie, een meisje dat ondanks de harde omstandigheden optimistisch blijft en uiteindelijk de harten van het publiek verovert door haar band met de miljonair Oliver Warbucks. In de voorstelling schitteren naast de kindercast ook gevestigde namen als Lucas Van Den Eynde (Oliver Warbucks), Tine Embrechts (Miss Hannigan), Free Souffriau (Grace Farrell), Pieter Castelyn (Rooster Hannigan) en Liesbeth Roose (Lily).

Amelie, Sain, Elise en Nooni, de West-Vlaamse inbreng. © PADI/Gilles

Deze warme, ontroerende musical, vol iconische nummers en dansnummers, belooft een voorstelling te worden om niet snel te vergeten. Het toonmoment van de kindercast was alvast een voorproefje van het grote talent dat binnenkort te bewonderen is. Een warme boodschap voor het publiek: Mis het niet en kom deze jonge talenten aanmoedigen! (PADI)

Amelie Delijan, afkomstig uit Menen, maar nu woonachtig in Gent. © PADI/Gilles

Periode: 18 januari tot 16 februari 2025. Locaties: Theater Elckerlyc in Antwerpen en Capitole in Gent. Info en tickets: www.backstage-producties.be

Nooni Merchiers © PADI/Gilles

Sain Vantomme, afkomstig uit Menen. © PADI/Gilles

Een actiefoto tijdens het toonmoment. © PADI/Gilles