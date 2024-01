Ook Gunther Levi én Liesbeth Roose spelen mee in ‘Gaston & Leo – De Hommage Musical’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen

De pers was talrijk te gast ten huize van Backstage Producties in Puurs om een kijkje te nemen tijdens de repetities. Ook dit toont hoe belangrijk Gaston & Leo nog steeds zijn in het collectief geheugen van Vlaanderen. Het belooft alvast indrukwekkend te worden binnenkort in Theater Elckerlyc in Antwerpen. In de cast zit eveneens Gunther Levi, getrouwd met Charlotte Nollet uit Izegem. Liesbeth Roose maakt deel uit van het ensemble. Zij is afkomstig uit Tielt, maar woont nu in Melle.

Frank Van Laecke zorgde voor een voorsmaakje van enkele fragmenten en ook muzikaal lichtte de cast een tipje van de sluier op. Frank Van Laecke liet alvast zien wat hij had beloofd met het verhaal over dit bijzondere en legendarische duo: “een sfeervol, intens verhaal over echte vriendschap over de jaren heen, met ups en downs, diep menselijk, onweerstaanbaar, grappig en vooral authentiek.”

Op 18 maart 1993 stierf Leo Martin, meteen het einde van een iconisch, komisch duo in Vlaanderen: Gaston & Leo. 30 jaar later, namelijk vanaf 19 januari, komt er een hommage musical over Gaston & Leo. Kobe Van Herwegen sprak de voorbije drie jaar met familie en kennissen die betrokken waren bij het ontstaan en het wedervaren van hét komische duo in Vlaanderen. Het resultaat is o.a. een script dat Kobe schreef, samen met topregisseur Frank Van Laecke en co-bezieler Dirk Van Vooren voor Gaston & Leo – De Hommage Musical, een productie van Backstage Producties. Warre Borgmans en Jurgen Delnaet kruipen in de huid van Gaston & Leo. Regisseur Frank Van Laecke is volop aan het repeteren met de hoofdcast met o.a. Sandrine André, Gunther Levi en Heidi De Grauwe naast Jurgen Delnaet en Warre Borgmans. Bovendien wordt deze hoofdcast omringd door een gevarieerd 10-koppig ensemble waarin we o.m. de namen terugzien van Patrick Onzia, Ludo Hellinx, Helle Vanderheyden, Liesbeth Roose en Pieter Casteleyn. (PADI)

Gaston & Leo – De Hommage Musical speelt van 19 januari tot en met 25 februari 2024 in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Nadien trekken ze naar Capitole Gent van 1 tot en met 3 maart 2024. Ticketprijzen: 75 euro (VIP), 55, 45 en 35 euro. Voordeelnamiddag: 35 euro. Info en tickets: www.backstage-producties.be