Ook de Kerstman en de paardjes waren present bij MENT TV voor de opname ‘Kerst bij MENT’

Op zondag 24 december kan je op MENT TV kijken naar ‘Kerst bij MENT’.

Vanaf 10 tot 12 uur is er het programma Herbert. Daarna De Vlaamse 40 met de Vlaamse Top 10. Na 13 uur hoor je terug Herbert en na 15 uur is Celien De Loof present. Tussen 17 en 18 uur is Filip D’haeze de gastheer. Je ziet ook volgende gasten verschijnen: Isabelle Coppens praat over haar boek ‘Kunst van Etiquette’, Sabien Tiels praat over haar videoclip ‘Als De Dag Weer Nacht Wordt’, Frank & Christel Galan over ‘Tranen Van Een Engel’, ‘Jo Vally over ‘Eén Keer In Je Leven’ en Llani over ‘Alles Overhoop’. Ook de Kerstman én de paardjes zijn van de partij. (PADI – foto’s Daniël)

Sabien Tiels

Frank Galan en Christel

Jo Vally

