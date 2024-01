Ontdek alle genomineerden voor Kastaars! 2023

Op zaterdag 27 januari vindt de tweede editie van de Kastaars! plaats en de genomineerden zijn net bekendgemaakt. Heel Vlaanderen kan vanaf nu stemmen op zijn favorieten in maar liefst zeven categorieën.

De Kastaars! zijn de Vlaamse mediaprijzen waarbij VRT, DPG Media, Play Media en Streamz met een gezamenlijk crossmediaal event de strafste Vlaamse mediagezichten en -makers van 2023 in de schijnwerpers zetten. Tijdens een grootse show in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs, gepresenteerd door Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst, worden de populairste televisie-, radio- én onlinetalenten en -formats bekroond. Vanaf vandaag kan heel Vlaanderen kiezen welke gezichten en formats in de prijzen zullen vallen. De stemming loopt van maandag 8 tot en met zondag 21 januari via kastaars.be. Ook tickets voor de Kastaars! zijn vanaf nu te koop via de website.

De uitreiking van de Kastaars! wordt hét feest van het jaar voor de Vlaamse mediacontent. Welke favoriete gezichten, stemmen, programma’s, podcasts of online formats hebben de Vlamingen het afgelopen jaar het meest bekoord? Er zijn in totaal tien categorieën. Het Vlaamse publiek kan in zeven categorieën stemmen. Daarnaast kiezen vertegenwoordigers uit de verschillende mediahuizen en Streamz de winnaars in drie andere categorieën: Doorbraakprijs, Carrièreprijs, en de nieuwe Impactprijs. De winnaar van deze laatste prijs wordt vandaag al bekendgemaakt: de VRT CANVAS-reeks Godvergeten wint de Impactprijs.

De zeven publiekscategorieën

Het Vlaamse publiek kan op zijn favorieten stemmen in zeven verschillende categorieën. Nieuw dit jaar is dat er tijdens de liveshow van de Kastaars! nog op twee categorieën gestemd kan worden, namelijk Mediapersoonlijkheid van 2023 en Televisieprogramma van 2023. De genomineerden met de meeste stemmen in deze twee categorieën dingen tijdens de liveshow nog mee naar de Kastaar!

De publiekscategorieën zijn:

Mediapersoonlijkheid van 2023: wie is de populairste mediapersoonlijkheid van het jaar in Vlaanderen (online, radio of televisie)?

Televisieprogramma van 2023: wat is het populairste Vlaamse televisieprogramma van het jaar?

Fictiereeks van 2023: wat is de populairste Vlaamse fictiereeks van het jaar op televisie of streamingdiensten?

Nieuwkomer van 2023: wat is de populairste nieuwe content van het jaar?

Radioprogramma van 2023: wat is het populairste Vlaamse radioprogramma van het jaar?

Podcast van 2023: wat is de populairste podcast van het jaar op alle Vlaamse platformen?

Online persoonlijkheid van 2023: wie is de populairste Vlaamse content creator van het jaar, wie heeft online het verschil gemaakt?

Stemmen kan vanaf nu via de website van de Kastaars! (kastaars.be)

Dit zijn de genomineerden:

Mediapersoonlijkheid van 2023

Bart Appeltans

Dina Tersago

Erik Van Looy

Fien Germijns

Gert Verhulst

Jeroom

Kamal Kharmach

Laura Tesoro

Pommelien Thijs

Soundos El Ahmadi

Staf Coppens

Tom Waes

Televisieprogramma van 2023

Belgium’s next top model

Blind gekocht

Blind getrouwd

De slimste mens ter wereld

De Verhulstjes

De verraders

Down the road

Expeditie Gooris

Factcheckers

Het huis

James de musical

The masked singer

Vrede op aarde

Zillion, the lost tapes

Kastaars 2022 © PADI

Fictiereeks van 2023

1985

2DEZIT

Assisen

Alter ego

Exen

Fair trade – De weg terug

Familie

Knokke off

Liefdestips aan mezelf

Lisa

Thuis

wtFock – Ada

Nieuwkomer van 2023

Bestemming x

Boris

Celebrity masterchef Vlaanderen

Dagen zonder broer

Geld gezocht

Gestrand op honeymoon island

Het verhaal van Vlaanderen

Interview met de geschiedenis

Make up your mind

Recht naar de gevangenis

Shalom allemaal

Special forces

Radioprogramma van 2023

#weetikveel

De afrekening

De zoete inval

Gillis & Govaerts

Liesa & Larissa live

Q-top 40

Sven & Anke

Team ochtend

Tomas De Soete

Vincent live

22 minuten stomme vragen

Achter de schermen

Batavia

De aionauten

De slimste mens: the morning after

De universiteit van Vlaanderen podcast

De volksjury

DIW Jubilee

Geschiedenis voor herbeginners

Ik ben 1 op 6

Kinderen van de kerk

Lacroix, ik ben gangster

Nerdland maandoverzicht

Vrolijke vrekken

Waar is zuster Gabrielle?

Welcome to the AA

Online persoonlijkheid van 2023

Aaron De Groeve

Acid

Anastasya Chernook

Bert De Kock

Céline Dept en Michiel Callebaut

Chris Lozanzo

Elias Verwilt

Elisabeth Lucie Baeten

Elodie Gabias

Gerben Tuerlinckx

Jamie-Lee Six

Jonatan Medart

Lorentia Veppi

Nour & Fatma

Steffie Mercie

Timon Verbeeck

Kastaars! 2022 © PADI

Nieuws-, sport- en duidingsprogramma’s krijgen een bijzonder moment tijdens de Kastaars!, maar doen niet mee aan de verkiezing. Een Kastaar! kan je binnen een bepaalde categorie ook maar één keer winnen. Daarom zijn de programma’s en gezichten die vorige editie in de prijzen vielen niet opnieuw genomineerd.

Doorbraak-, carrière- en impactprijs

Ook dit jaar werd opnieuw een vakjury samengesteld om naast de publieksprijzen drie Kastaars! uit te reiken, waarbij deze editie impact, verleden en toekomst van de Vlaamse media centraal staan. De vakjury is samengesteld door vertegenwoordigers van de mediagroepen VRT, DPG Media, Play Media, en Streamz. De vakjury selecteerde deze drie categorieën.

Impactprijs

Welk programma of persoonlijkheid heeft iedereen weggeblazen? De impactprijs is voor een uitzonderlijke prestatie/productie: creativiteit, kwaliteit en innovatie met impact in de Vlaamse media. Een prijs voor moed, durf en lef in de Vlaamse media.

De vakjury heeft de eerste Kastaar! al toegekend. Ze bekroont de documentairereeks Godvergeten (VRT CANVAS) met de Impactprijs. Dit programma heeft heel Vlaanderen beroerd en een mokerslag uitgedeeld. Dankzij Godvergeten is een maatschappelijk debat gestart dat nog altijd nazindert.

Doorbraak van het jaar

Wie is de populairste nieuwe mediapersoonlijkheid van het jaar (online, radio of televisie)?

m/v/x die zich het afgelopen jaar bij een zo breed mogelijk publiek op een van de platformen (online, televisie, radio, streaming, video, audio …) onmiskenbaar talentvol en beloftevol getoond heeft.

Iemand van wie zeker is dat hij/zij/die in 2024 op verschillende platformen te horen of te zien zal zijn.

Carrièreprijs

Welke mediamaker heeft de voorbije decennia een onuitwisbare en positieve impact gehad op de media?

m/v/x die de afgelopen jaren bij een zo breed mogelijk publiek op een van de platformen (online, televisie, radio, streaming, video, audio …) excelleerde als een voorbeeld voor vele collega’s.

Iemand aan wie we hulde willen brengen voor een inspirerende media-carrière: geen eindpunt, maar een hoogtepunt.

De winnaars van de Carrièreprijs en de Doorbraakprijs worden tijdens de uitzending van Kastaars! op 27 januari bekendgemaakt.

Hoe worden de prijzen uitgereikt?

Met het crossmediale initiatief Kastaars! willen de omroepen VRT, DPG Media, Play Media en Streamz samen met de kijkers, luisteraars en surfers de populairste Vlaamse mediaproducties en -persoonlijkheden bekronen.

Kastaars! wordt een televisie- en radioshow en een online evenement op zaterdag 27 januari. De tien prijzen worden uitgereikt tijdens een grootse show in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. De presentatoren zijn Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst.

De show zal te zien zijn op VRT 1, VTM, Play4, VRT MAX, VTM GO, GoPlay en HLN. De radioshow zal live te beluisteren zijn op Qmusic, Joe, Radio2, MNM en Play Nostalgie. De show zal ook te volgen zijn via livestream op alle digitale kanalen. De gele loper wordt gestreamd op VRT MAX, VTM GO, Go Play, Streamz en hln.be. Meer info over de televisieshow, radioshow en online initiatieven wordt later bekendgemaakt.

Wie er graag bij is op deze unieke avond, kan tickets kopen via kastaars.be.

Ook in 2025 zijn de Kastaars! er, want de omroepen willen ook begin 2025 deze nieuwe mediaprijzen uitreiken.

De uitreiking van de Kastaars! is een organisatie van VRT, DPG Media, Play Media en Streamz met de steun van EY, Telenet en de Vlaamse overheid (Minister van Media Benjamin Dalle).