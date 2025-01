Ontdek alle genomineerden voor de Kastaars! 2024

Op zaterdag 8 februari vindt de derde editie van de Kastaars! plaats en de genomineerden zijn net bekendgemaakt. Heel Vlaanderen kan vanaf nu stemmen op zijn favorieten in maar liefst zeven categorieën.

De Kastaars! zijn de Vlaamse mediaprijzen waarbij VRT, DPG Media, Play Media en Streamz met een gezamenlijk crossmediaal event de strafste Vlaamse mediagezichten en -makers van 2024 in de schijnwerpers zetten. Tijdens een show in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs, gepresenteerd door Kamal Kharmach, Ruth Beeckmans en Rik Verheye, worden de populairste televisie-, radio-, podcast- én onlinetalenten bekroond. Vanaf vandaag kan heel Vlaanderen kiezen welke gezichten en formats in de prijzen zullen vallen. De stemming loopt van vrijdag 10 januari 06.00 uur tot zaterdag 1 februari 23.59 uur via kastaars.be.De uitreiking van de Kastaars! wordt hét feest van het jaar voor de Vlaamse mediacontent. Welke favoriete gezichten, stemmen, programma’s, podcasts of online formats hebben de Vlamingen het afgelopen jaar het meest bekoord? Er zijn in totaal tien categorieën. Het Vlaamse publiek kan in zeven categorieën stemmen. Daarnaast kiezen vertegenwoordigers uit de verschillende mediahuizen en Streamz de winnaars in drie andere categorieën: Doorbraakprijs, Carrièreprijs, en Impactprijs. De winnaar van deze laatste prijs wordt vandaag al bekendgemaakt: het televisieprogramma Het conclaaf.

De zeven publiekscategorieën

Het Vlaamse publiek kan op zijn favorieten stemmen in zeven verschillende categorieën. De publiekscategorieën zijn:

•Mediapersoonlijkheid van 2024: wie is de populairste mediapersoonlijkheid van het jaar in Vlaanderen (online, radio of televisie)?

•Televisieprogramma van 2024: wat is het populairste Vlaamse televisieprogramma van het jaar?

•Fictiereeks van 2024: wat is de populairste Vlaamse fictiereeks van het jaar op televisie of streamingdiensten?

•Nieuwkomer van 2024: wat is de populairste nieuwe content van het jaar?

•Radioprogramma van 2024: wat is het populairste Vlaamse radioprogramma van het jaar?

•Podcast van 2024: wat is de populairste podcast van het jaar op alle Vlaamse platformen?

•Content creator van 2024: wie is de populairste Vlaamse content creator van het jaar, wie heeft online het verschil gemaakt?

Mediapersoonlijkheid van 2024

•Arnout Hauben

•Aster Nzeyimana

•Bockie De Repper

•Daphne Agten

•Dieter Coppens

•Erik Van Looy

•Gloria Monserez

•Ingeborg Sergeant

•Jacotte Brokken

•Jens Dendoncker

•Jeroom

•William Boeva

Televisieprogramma van 2024

•B&B zoekt lief

•Blind gekocht

•De Columbus

•De slimste mens ter wereld

•De Verhulstjes

•De verraders

•Dwars door de Lage Landen

•Expeditie Gooris

•Ik vraag het aan

•Komen eten

•Restaurant misverstand

•The masked singer

Fictiereeks van 2024

•Assisen

•Blur

•Chantal 2

•Dertigers

•Familie

•F*** you very very much

•Hacked

•Milo

•Moresnet

•Onder vuur 3

•Otis

•Putain

•Single bells

•Styx

•Thuis

Nieuwkomer van 2024

•Bompa Bockie

•De expeditie: Groenland

•De droomfabriek

•De Goudvis

•Eerste keus

•Kamp Jeroom

•Kotmadam Sarafian

•Menopauzia

•Sing again

•The floor

•Ver van huis

•We zijn van Nienof!

Radioprogramma van 2024

•Sean Dhondt

•Marcia Bwarody

•100% Geenen

•De MNM ochtendshow

•De wereld van Sofie

•Fien en Thibault staan op

•Het slimste uur ter wereld

•Raf & Rani

•Tomas & Sien

•Vincent Live

•WinWin

Podcast van 2024

•Achter de schermen

•Clouseau 40: Het geheim achter het succes

•De beursvoyeurs

•De mens achter de politiek

•De stemmen van Assisen

•De volksjury

•De zussen Coorevits

•Four real

•Frietcast

•Geisha

•Geschiedenis voor herbeginners

•Gossip guy

•Niemand vindt u leuk

•Peter Van de Veire & de zandloper

•Tot aan de maan en terug

•Vik & Gert

•Vrolijke vrekken

•Welcome to the AA

Content creator van 2024

•Acid

•Anastasya Chernook

•Anna-Livia

•Bert De Kock

•Celine & Michiel

•Chris Lobanzo

•Elias Verwilt

•Elodie Gabias

•Ender Scholtens

•Galatea Rommelaere

•Jaël Ost

•Jonatan Medart

•KassaTicket

•Lorentia Veppi

•Maxim Peckers

•Michiel Vandeweert

•OussiFooty

•Sarah Puttemans

•Steffi Mercie

•Timon Verbeeck

Doorbraak-, carrière- en impactprijs

Ook dit jaar werd opnieuw een vakjury samengesteld om drie Kastaars! uit te reiken. De vakjury is samengesteld door vertegenwoordigers van de mediagroepen VRT, DPG Media, Play Media, en Streamz. De vakjury selecteerde deze drie categorieën:

Impactprijs

Welk programma of persoonlijkheid heeft iedereen weggeblazen? De impactprijs is voor een uitzonderlijke prestatie/productie: creativiteit, kwaliteit en innovatie met impact in de Vlaamse media. Een prijs voor moed, durf en lef in de Vlaamse media.

De vakjury heeft de eerste Kastaar! al toegekend. Ze bekroont het VTM-programma Het conclaaf. Het conclaaf heeft de Belgische politiek via het kasteel van Jemeppe op een nooit geziene manier de huiskamer binnengebracht. De kijker was getuige van debatten op het scherp van de snee, maar kreeg ook inzicht in de mens achter de politicus. Dat tv-maker Eric Goens erin slaagde alle kopstukken in een cruciale fase van de verkiezingscampagne samen te brengen is zonder twijfel uniek, en het maakt van Het conclaaf voor de vakjury de verdiende winnaar van de Impactprijs 2024.

Doorbraak van 2024

Wie is de populairste nieuwe mediapersoonlijkheid van het jaar (online, radio of televisie)?

•m/v/x die zich het afgelopen jaar bij een zo breed mogelijk publiek op een van de platformen (online, televisie, radio, streaming, video, audio …) onmiskenbaar talentvol en beloftevol getoond heeft.

•Iemand van wie zeker is dat hij/zij/die in 2024 op verschillende platformen te horen of te zien zal zijn.

Carrièreprijs van 2024

Welke mediamaker heeft de voorbije decennia een onuitwisbare en positieve impact gehad op de media?

•m/v/x die de afgelopen jaren bij een zo breed mogelijk publiek op een van de platformen (online, televisie, radio, streaming, video, audio …) excelleerde als een voorbeeld voor vele collega’s.

•Iemand aan wie we hulde willen brengen voor een inspirerende media-carrière: geen eindpunt, maar een hoogtepunt. (PADI & VRT)

De winnaars van de Carrièreprijs en de Doorbraakprijs worden tijdens de uitzending van Kastaars! op 8 februari bekendgemaakt. De show is live te zien op VRT 1, VTM, Play4, VRT MAX, VTM GO, GoPlay en hln.be. Naast de live televisieshow wordt er ook heel wat radio gemaakt rond Kastaars! Op 8 februari is er een radioshow te horen op Radio2, MNM, Qmusic, JOE, Play Nostalgie en Nostalgie Plus. De uitreiking van de Kastaars! is een organisatie van VRT, DPG Media, Play Media en Streamz.