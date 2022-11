‘One Day’ van Axelle uit Kortrijk: “Voor mijn grootste fan en mijn beste vriend”

Met succesvolle pop-singles als ‘Fireworks’, ‘Mala Leche’ en ‘Candy Crush’ is Axelle bijna niet meer weg te denken uit het Belgische radio- en televisielandschap. De jonge Kortrijkse was vorige jaar nog één van de genomineerden voor Zomerhit 2022 en wordt stilaan bekend vanwege haar bubbly persoonlijkheid, catchy songs en DIY-ingesteldheid. Haar passages bij Ketnet, MNM, Maanrock en de Ultratop lijsten worden nog meer impressionant wanneer we met haar nieuwe single ‘One Day’ een kijkje achter de schermen krijgen.

Begin 2022 verloor Axelle haar grootste fan en beste vriend. Haar papa liet het leven en een ontroostbare Axelle haar wereld stortte in. ‘One Day’ werpt een uiterst persoonlijke en breekbare blik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en het nummer zorgt voor een sound die we van de anders zo goedlachse zangeres nog niet gehoord hebben. Axelle heeft pijn, en dat hoor je. “Ik was aanvankelijk niet zeker of ik iets wou uitbrengen dat zo persoonlijk en fragiel is. Dit is not just some made-up story, dit is mijn leven. Ik wist niet of ik me zo kwetsbaar wou opstellen in een wereld waarin iedereen constant zijn mening van de daken roept en mensen hun gevoelens soms zo weinig gerespecteerd worden. Maar toen ik het nummer liet horen aan mijn vrienden en familie werd het mij duidelijk dat dit niet enkel mijn verlies is. We verliezen allemaal en met een nummer zoals dit hoop ik misschien ook anderen te kunnen troosten. Het is een eerste poging om mijn verdriet om te zetten in woorden en muziek, het was zo pijnlijk om te maken, maar ik kon niet anders.”

Als artiest is het duidelijk dat Axelle opnieuw groeit. De schaarse instrumentatie laat een zee van ruimte voor een beklijvende vocal-performance. Er is ditmaal geen plaats voor versiering of studio-hocus pocus. Er zijn enkel eerlijke woorden en als apotheose een heuse ‘wall of sound’ waarin Axelle met enkele uithalen meedogenloos haar innerlijke triest laat horen.

En toch betrappen we haar ook hier, zelfs in de droefste momenten van haar leven, heel voorzichtig op haar typerend optimisme : ‘One day, I’ll feel better. But just not today.’ (PADI)