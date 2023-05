Nieuwe zomersingle van ‘Samson & Marie’ komt uit op woensdag 31 mei

Vandaag vond de clipopname plaats van de nieuwe zomersingle ‘De Antillen’ van Samson & Marie in het Begijnhof in Turnhout.

De nieuwe zomersingle “De Antillen” komt uit op woensdag 31 mei en twee dagen later of op vrijdag 2 juni om 17 uur volgt de videoclip op het Samson & Marie YouTube kanaal. Dit is de vierde zomersingle van Samson & Marie. De videoclip van ‘Wij gaan naar Spanje’ haalde al meer dan 1,3 miljoen views op YouTube. Bijzonder aan deze nieuwe videoclip is dat Brandweerman Bill (Michiel De Meyer) en Bakkerin Florentine (Martine de Jaeger) hierin meespelen. Naast de Burgemeester (Walter De Donder) natuurlijk, die is ook weer van de partij. Samson & Marie ‘IJsjestijd’ is nog steeds te zien op Ketnet en NPO. Deze zomer zijn er ook weer verschillende optredens gepland doorheen Vlaanderen en Nederland. (PADI)

© Sarah Stuer

© Sarah Stuer

© Sarah Stuer

© Sarah Stuer