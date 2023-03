Nieuwe single van Suzy Marrel heet “’k Neem Vandaag Een Nieuwe Start”

Wanneer je liefde en levenslessen in één zin uitspreekt, dan heb je het ook over de échte liefde. En precies dàt is het verhaal in het nieuwe nummer van zangeres Suzy Marrel uit Oostrozebeke.

Soms val je van die roze wolk en kom je in een storm terecht waarvan je niet weet in welke richting, of waar je zal landen. Je weet dat je sowieso de draad van het leven opnieuw moet opnemen en dat enkel en alleen een positieve gedachte je zal vooruit helpen.

Het verhaal achter die positiviteit, de kracht om opnieuw verder te gaan, het gevoel dat je moet ‘her’-leven, de kunst om het meest negatieve moment om te buigen in een sterk nieuw levensverhaal met volle zin voor het leven is hét verhaal in het nieuwe nummer van Suzy Marrel. In “‘k Neem Vandaag Een Nieuwe Start” brengt Suzy Marrel het verhaal van ieder van ons. De song werd geschreven door Herbert Verhaeghe, de productie van Peter Keereman. Suzy Marrel brengt met dit nummer een boodschap voor wie het moeilijk had, het moeilijk heeft of de nood voelt aan een dosis positiviteit! (PADI)

De single is te downloaden via alle grote streamingplatforms.