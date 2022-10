Nieuwe release voor Freek Vanrooy heet ‘Buitenkracht’

Freek Vanrooy liet er geen gras over groeien na zijn deelname aan het populaire programma ‘I Can See Your Voice’ op VTM. Zelfs Regi, Pauline en de juryleden stonden verstelt wanneer hij ‘Het Allermooiste’ van Garry Hagger inzette.

Buiten de vele lovende berichten werd hij eveneens gecontacteerd door een oude bekende van hem, namelijk Eric De Clercq van Pure Entertainment uit Roeselare. Deze bood hem een popnummer aan waar Freek Vanrooy meteen voeling mee had. De productie werd opgestart en helemaal naar de hand gezet van Freek. Het werd een poppy nummer met een heel actuele tekst voor deze tijd van het jaar. Het nummer komt uit op het Pure Entertainment label en is vanaf donderdag 20 oktober te downloaden via alle digitale platforms. Omdat Freek Vanrooy zo sterk gelooft in het nummer werd ook meteen Lex De Groot gecontacteerd om het visuele vast te leggen in een prachtige clip. Deze is te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=FjyS1_PPXK8

Ook kreeg Freek Vanrooy naar aanleiding van het VTM-programma al heel wat boekingen voor 2023 bij in zijn agenda waardoor deze ondertussen al aardig gevuld raakt. Je zal hem dus volgend jaar zeker ergens aan het werk kunnen zien op de vele podia. (PADI)

Info: www.freekvanrooy.com