Nieuwe Nachtwacht-show ‘Het Academie Mysterie’ ging in première in Asse, maar komt ook naar De Panne en Oostende

De nieuwe Nachtwacht-show ‘Het Academie Mysterie’ ging in première in het CC Asse, maar is ook te zien op zaterdag 14 oktober in het Proximus Theater in De Panne, en op zaterdag 4 november in Kursaal Oostende.

Voor Sophie Janssens werd het haar eerste show als Keelin, zij nam de rol over van Céline Verbeeck: “Ik ben heel blij om in de voetsporen van Céline te treden. Het is een hele mooie rol, en het is zo leuk om magie te brengen in de wereld van de jonge Nachtwacht-fans.” Voor Louis Thyssen (Vladimir) en Gio Kemper (Wilko) was het een blij weerzien met het publiek: “Na 8 jaar heeft Nachtwacht nog steeds heel wat fans, dat merken we heel duidelijk. De afleveringen en films blijven populair, en ook de shows brengen heel wat Nachtwachtertjes op de been. Het is fantastisch dat we onze fans op deze manier gelukkig kunnen blijven maken.” Belinda Voorspoels (Familie) speelt de rol van Tashira, de directrice van de Nachtwacht Academie.

Het Academie Mysterie: Schuilt er een elf, vampier of weerwolf in jou? Keelin, Vlad en Wilko, maar ook Vega, de directie en andere leden van de Hoge Raad, heten jou van harte welkom als leerling op de Nachtwacht Academie. Keelin leert je alles over elfen, Vlad over vampiers en Wilko over weerwolven. Maar tijdens hun lessen gebeuren er bizarre zaken. Voorwerpen en informatie verdwijnen op onverklaarbare wijze. Al snel wordt duidelijk dat er een kwaadaardig wezen op de Nachtwacht Academie ronddwaalt. Kan de Nachtwacht achterhalen welke duistere plannen het wezen heeft met de Nachtwacht Academie? En kunnen jullie het, samen met hen, stoppen? Het mondt uit in een helse strijd tussen goed en kwaad.

