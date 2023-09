Nieuwe Bumba show ‘Met Bumbina in Dromenland’ begon in Heist-Op-Den-Berg, maar komt ook naar Oostende, Brugge en Roeselare

Heel wat Vlaamse sterren waren zaterdag, samen met hun gezin, in CC Zwaneberg in Heist-Op-Den-Berg van de partij om te genieten van de nieuwe Bumba show. Charlotte Sieben, Lies Vandenberghe en Maarten Breckx, Astrid Coppens, Daphne Paelinck, Dorien Reynaert, Lesley-Ann Poppe en Nuria Gilizintinova gingen met plezier na de voorstelling, samen met Bumba, Bumbalu, Loes en de circusdirecteur op de foto.

Het verhaal: Kleine Loes moet elke avond op tijd naar bed, samen met haar lievelingsknuffel Bumba. Maar plots komt haar knuffel tot leven en neemt haar mee naar een wereld waar alles mogelijk is. Ze belandt in het Bumba circus. Daar leert ze Bumba, Bumbalu, Bumbina en al de dieren van het circus kennen. Na de voorstelling wordt het feest compleet want dan kunnen alle kinderen Bumba een knuffel geven in de foyer.

‘Met Bumbina in Dromenland’ toert nog tot eind dit jaar en is na Heist-Op-Den-Berg te zien in Sint-Niklaas, Asse, Gent, Vilvoorde, Sint-Truiden, Mol, Deinze, Puurs, Oostende, Antwerpen, Hasselt, Overijse, Scherpenheuvel, Brugge, Turnhout, Ninove en Roeselare. (PADI)

Info: www.studio100.be