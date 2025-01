Negen West-Vlamingen en één Oost-Vlaamse spelen mee in ‘Deuren Durnez nv’ van Het Prethuis in De Leest in Izegem

Vanaf donderdagavond 9 januari staat Het Prethuis met de komedie ‘Deuren Durnez NV’ in De Leest in Izegem. Tot en met zondagavond 12 januari treden ze daar liefst zes keren op. Volgens Jeroen Maes zijn er slechts nog een ‘handvol’ kaarten te verkrijgen van de 2.700 tickets die ter beschikking waren voor de Izegemse Leest. Op één site zien we zelfs al staan: UITVERKOCHT!

‘Deuren Durnez NV’ is een productie met maar liefst tien acteurs/actrice op het podium. Dat is een zeldzaamheid. Uniek aan deze voorstelling is dat er negen uit West-Vlaanderen zijn. Ze wonen er nog altijd of hebben daar hun roots. Peter Bulckaen woont in Geluwe, Brecht Callewaert is afkomstig van Desselgem, Wim Stevens is afkomstig uit Torhout, Katrien Vandendries uit Veurne, Alexander Metselaer woont in Brugge, Aaron De Veene zie je vaak in Kachtem, Floris Devooght is afkomstig uit Hulste, Anne Denolf is afkomstig uit Veurne en Jeroen Maes is een geboren Ieperling. Het is enkel Ann De Winne die geen West-Vlaamse is, maar van het Oost-Vlaamse Eeklo is. Nouja, toch dichtbij de West-Vlaamse provinciegrens.

Het verhaal: René en José Durnez zijn eigenaar van het familie- en deurenbedrijf ‘Deuren Durnez nv’. Een goed lopende zaak, de deuren vliegen er de deur uit. We krijgen inkijk in hun toonzaal, gevuld met een bloemlezing van hun meest verkochte deuren. De bal begint te rollen als ze bezoek krijgen van Jaak en Fabienne, die binnendeuren komen kiezen voor hun tweede verblijf aan de kust. Dat Fabienne niet de wettige echtgenote blijkt te zijn, is snel duidelijk. Dit gebeuren wordt op de koop toe verstoord door magazijnier Ronny die door de veelheid aan deuren het bos door de deuren niet meer ziet. Maar daar heeft René even geen tijd voor want nieuwe klanten dienen zich aan. Zoon des huizes, Django, vraagt op zijn beurt ook de nodige aandacht, zijn vriendje heeft het net afgemaakt, hij staat dus voor een gesloten deur en klopt bij zijn ouders aan. Alsof dit nog niet genoeg is komt ook nog eens een zekere Armando de deur binnengewandeld, hij zoekt een deur naar een nieuw leven. Kortom de ooit zo rustige toonzaal wordt één chaos, en wie achter welke deur schuilt is op de deur niet meer te volgen. U begrijpt het al, bij deze voorstelling is de term deurenkomedie niet uit de lucht gegrepen. 10 Deuren, 10 acteurs, 10 redenen om deze uitdaging aan te gaan.

‘Deuren Durnez’ is een rasechte deurenkomedie. Heerlijke personages, hilarische verwikkelingen en zotte toestanden. En dat alles in het sappig West-Vlaams. ‘Deuren Durnez nv’ is van de hand van Jeroen Maes. (PADI)

