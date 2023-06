Nathan stelt nieuwe single ‘Een Date Misschien’ voor

Nathan startte 2023 meteen goed met zijn single ‘Vooruitgaan’. Het eerste nummer van zijn debuut EP die deze zomer zal uitkomen. De song werd meteen opgepikt door radio en televisie. Hij bracht het nummer live op het gala van de loftrompetten bij MENT TV en ook tijdens optredens konden jong en oud al snel meezingen met dit catchy nummer.

Reden te meer om meteen terug de studio in te duiken voor nieuw werk. Ook deze keer schreef Nathan zelf de tekst en kon hij beroep doen op Willem Vanderstichele (Axelle, Camille, Gustaph,…) voor muziek en productie. Net als ‘Vooruitgaan’ is ‘Een Date Misschien’ een frisse meezingbare popsong in het Nederlands. “’Een Date Misschien’ gaat over die allereerste ontmoeting met de persoon waarvan je denkt dat het de liefde van je leven kan zijn. Een oogcontact waarbij je ademhaling onmiddellijk stopt en je hart dubbel zo snel gaat slaan. Je hoopt ze te overtuigen en mee te nemen op die allereerste date om zo haar hart te veroveren.” (PADI)

De single is te downloaden via alle grote streamingplatforms.