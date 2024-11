Na zeven keer Antwerps Sportpaleis met ‘nonkel Regi’ was Jaap Reesema nu te gast in Concertgebouw Brugge

De Vlaamse fans hebben overduidelijk de Nederlandse artiest Jaap Reesema in hun harten gesloten. Recent stond hij maar liefst zeven keer in het Antwerpse Sportpaleis aan de zijde van ‘nonkel Regi’ en nu was er heel veel volk komen opdagen voor zijn optreden in het Concertgebouw van Brugge in een organisatie van Concertevents. Jaap voelt zich ‘thuis’ in Vlaanderen en daar zijn de fans zo blij mee.

Jaap begon met ‘Jij Bent De Reden’, gevolgd door ‘Als Je Voor Me Staat’, ‘Voor Je Van Me Houdt’, ‘Thuis’, ‘Jezelf Zijn’, ‘Ik Ben Bij Je’, ‘Vergeet Mij Niet’, ‘Code Rood’, enz. Hij zong ook ‘Kleine Presidentje’, ‘Kom Wat Dichterbij’, ‘Alles Komt Goed’, ‘Grijs’ waarna hij afsloot met ‘Nu Wij Niet Meer Praten’. Met een zangeres zong Jaap ‘Code Rood’. Met zijn orkest midden op het podium waren het liedjes uit ‘Liefde voor Muziek’ en ‘Beste Zangers’ (programma uit Nederland). Met kindjes uit de zaal die hij op het podium riep, zong hij ‘Kleine Presidentje’. Leuk om te horen, mooi om te zien! (PADI & Jens – foto’s Hilde)

Jaap Reesema © PADI/Hilde

© Hilde

Ook meerdere kids mochten op het podium plaatsnemen. © PADI/Hilde

© Hilde