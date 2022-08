Mysterieuze BV-auteur blijkt Antwerps radiofenomeen Michel Follet te zijn: “En toch voel ik me meer West-Vlaming dan Antwerpenaar”

Enkele maanden geleden kwam met het 150 pagina’s tellend boek ‘BV-Day’ een kruising uit tussen een thriller en een mediasatire. Wie op de auteursnaam lette, zag dat het een debuut betrof van ene Chris Van Gansbeke. Al bleek dat slechts een vermomming van een bekend persoon te zijn, want aandachtige lezers konden de figuur misschien wel ontmaskeren. De eerste tien personen die daarin slaagden, kregen van uitgeverij Good Stuff Books levenslang elk boek van de uitgeverij gratis toegestuurd. Nu vrijdag bekend werd dat radiofenomeen Michel Follet achter het toetsenbord zat, blijkt ook dat het de uitgeverij alvast geen financiële kater heeft bezorgd op dat vlak. “Enkele goede vrienden wisten me vrij snel te ontmaskeren, omdat zij mijn stijl erg goed kennen, maar tussen alle inzendingen van de lezers kwam mijn naam nooit naar voren.”

Het was februari van dit jaar toen Michel Follet, 62 jaar intussen, op een avond het idee kreeg om een nooit eerder geschreven media satireboek uit zijn pen te laten vloeien. “Dat verhaal schreef zich zodanig zelf dat het in amper een maand tijd op papier stond”, vertelt Follet ons als we hem de dag na de bekendmaking spreken. “Het idee kwam bij me op dat heel wat gevestigde waarden na verloop van tijd stilletjes worden afgevoerd in de diverse media en er alsmaar vaker gekozen wordt voor de jongere garde. Dat is ook bij de hoofdfiguur van het boek niet anders. Al werden links en rechts wat zaken uitvergroot of werd er al eens een loopje genomen met de werkelijkheid. Maar er zitten ook subtiele verwijzingen in naar hoe het er de dag van vandaag aan toe gaat. Een magazine die een acteur opbelt om naar een reactie te peilen, maar aan diezelfde acteur wel naar een rechtenvrije foto vraagt voor bij het artikel, omdat ze er geen fotograaf voor willen betalen. Het is slechts één voorbeeldje. De ene noemt het een thriller, anderen noemen het nog anders, maar zelf houd ik het graag bij een mediasatire.”

Dààr liggen ze dan: ‘BV-Day’. © PADI/Tom

Dat Follet het niet onder zijn eigen naam en bij zijn eigen uitgeverij uitbracht, bleek deel van het plan te zijn. “Dat zou het voor velen misschien iets té gemakkelijk hebben gemaakt en anderzijds heb ik bewust gekozen voor een kleinere uitgeverij. Ik ben absoluut geen thrillerschrijver of dergelijke, dus dit boek was voor mij een beetje spielerei. Het is zo’n knipoog naar vanalles en nog wat. Een BV die een satire schrijft rond het BV-schap, was al één knipoog. Ook de cover ontwierp ik zelf en daar staat met de duidelijke aanwezigheid van de radio ook een ferme verwijzing in. Terzijde, de druppels bloed naast de radio vond ik wel leuk, maar in het gehele boek komt er geen bloed aan te pas. De derde knipoog zit hem in de auteursnaam Chris Van Gansbeke. Dat is een samenvoeging van twee collega’s waar ik bij de toenmalige BRT2, het huidige Radio 2, mee heb samengewerkt. Enerzijds de iconische presentator Wim Van Gansbeke (1938-2008) en anderzijds een al even fijne collega Chris Jonckers. Dus ook die samenvoeging was een hommage van mijn kant uit. Al weet ik niet of die namen bij jongere lezers een belletje zouden doen rinkelen.”

En dan is er nog een vraag die op onze West-Vlaamse lippen brandt. Want zei Follet ons nu enkele weken geleden, toen nog als zijn alter-ego Chris Van Gansbeke, niet dat hij een connectie heeft met West-Vlaanderen? Follet is toch afkomstig uit het Antwerpse? “Dat is was zeker niet gelogen. Mijn West-Vlaamse connectie is De Panne”, legt hij uit. “Mijn vader is van daar afkomstig. Ik zou het zelfs zo durven noemen dat ik me meer een West-Vlaming voel dan een Antwerpenaar. Ik herinner me nog hoe we destijds in de duinen liepen en mijn vader met lede ogen moest aanzien hoe de kustlijn en zijn geliefde De Panne veranderden. Hij was geen fan van al die hotels en appartementen. Sindsdien ben ik er zelf ook niet zo gek vaak meer geweest.”

De slotvraag aan Follet laat zich raden. Aangezien ‘BV-Day’ zeer aardige commentaren krijgt, mag het duidelijk wezen dat schrijver Chris Van Gansbeke mooi werk heeft geleverd. Komt er echt geen vervolg? “Ik vermoed van niet. Moest het zo hard kriebelen en dat wel het geval zijn, dan denk ik dat ik hem gewoon onder mijn eigen naam ga uitgeven. Maar de kans lijkt me klein. Ik probeer altijd vooral te zoeken naar iets wat nog niet gedaan is. Binnen enkele dagen komt trouwens met ‘Een slag van de molen’ een nieuw boek van mij uit, dat draait rond kermissen. Een leuk weetje voor de echte lezers: in al mijn boeken die ik tot hiertoe schreef kwam wel ergens eens het woord ‘kermis’ voor. Zo ook in ‘BV-Day’”. (PADI & Tom)

