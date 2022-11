‘Muzikantenstad’ in Izegem: “Vergeet het Eurovisiesongfestival, want deze show is veel beter!”

Twee dagen na elkaar mocht De Leest in Izegem het bordje ‘Uitverkocht’ zetten bij de show van 25 jaar Muzikantenstad en ook 50 jaar Seniorenraad in Izegem. En wat voor een show werd er opgevoerd? Een zilveren jubileum dat tot in de details was afgewerkt door Chris en Frank alias het accordeonduo De Melando’s.

Schepen van senioren Kurt Himpe verwelkomde de aanwezigen. “De Izegemse Seniorenraad is 50 jaar jong. We hebben een verrassing. Iemand in de zaal krijgt zijn ticket terugbetaald. De gelukkige op woensdag zit op stoel D-7.” Viviane Parmentier, voorzitter Izegemse Seniorenraad, sprak ook kort het publiek toe. Zij beloofde dat ze zelf niet zou zingen, maar dat er wel tal van Vlaamse artiesten en sterke muzikanten op het podium zouden verschijnen, die zouden instaan voor een muzikale onvergetelijke namiddag. “En alles wordt live gebracht.” Schepen Kurt vulde aan: “Vergeet ook het showballet niet in glinsterende showkostuums en vergeet maar het Eurovisiesongfestival, want deze show is veel beter”

De kledij was aangepast aan ‘t nummer ‘Opzij Opzij Opzij’ van Louis Neefs. © PADI/Daniël

Het was 14.03 toen Filip D’haeze als eerste artiest en ook als presentator het podium betrad en zong ‘We Gaan Er Eentje Pakken’. Daarna volgden alle artiesten zich vlug op en telkens zongen ze één liedje. Frank bracht op een mooie manier ‘Café Zonder Bier’ van Bobbejaan Schoepen en Michael Lanzo had het over ‘Dat Kleine Dorpscafé’. “Dit eerste ronde was op onze kosten, want we hebben iets te vieren”, zei Filip D’haeze tegen het publiek. Hij prees de inzet van Chris en Frank alias De Melando’s, tevens de bezielers van Muzikantenstad.” Dit duo bracht natuurlijk twee accordeonnummers, waaronder ‘Circus Renz’. Toen werden ze bijgestaan door Animolly, die in zijn act ook zei: “Wat ben jij lelijk van dichtbij!”. Algemeen gelach! De thema’s musical en film kwamen eveneens ruim aan bod, inclusief een Grease-medley met de stoere jasjes. Muzikantenstad bracht ook een ode aan artiesten die er niet meer zijn. Alle muzikanten zongen een song van Louis Neefs. Wat werd ‘Opzij Opzij Opzij’ prachtig uitgebeeld!

Michael Lanzo, samen met de dansgroep Dançar uit Roeselare. © PADI/Daniël

Na de pauze ging de ode aan artiesten verder en werden er dan door de artiesten liedjes gezongen van Paul Severs. De bandleden werden eveneens eens voorgesteld, waarna er maar mooie nummers werden gezongen, bijgestaan door het ballet. Eregast John Terra mocht een vijftal liedjes na elkaar zingen, waaronder ook zijn klassiekers ‘Is Er Een Ander’ en ‘De Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen’. Na een discomedley werd Muzikantenstad afgesloten met Y.M.C.A.

BESLUIT: We zagen al veel event, maar zelfs wij kregen er niet genoeg van. Deze show was tot in de details afgewerkt. We vernamen backstage dat dit het werk is van Chris Van Hoof van De Melando’s. We maken een grote buiging voor haar inzet. De juiste artiest bracht een lied dat perfect bij hem paste. Alles live brengen en het ballet erbij waren een meerwaarde. We staan ook stil bij het decor en belichting, werkelijk prachtig. Muzikantenstad moet het ongetwijfeld zonder subsidie doen, maar met het budget dat zij werken mag deze show gerust bij een peperdure productie van een toporganisatie staan, die de poen voor het scheppen hebben. Proficiat aan Chris en Frank van De Melando’s, maar ook aan de artiesten die op het podium stonden, namelijk Filip D’haeze, Nadia, Doran, Ellis, Michael Lanzo, Lissa Lewis, PC Brown én Animolly. Wat jullie presteerden: PURE KLASSE! (PADI)

Op 7, 8 en 9 maart 2023 staat Muzikantenstad nog in de Stadsfeestzaal van Aarschot en op 30 april 2023 in zaal Moorland in Stabroek. Er zullen nog shows bijkomen. Best regelmatig eens de website www.vdmprodukties.bechecken.